PRONUNCIAMENTO

Lore Improta está grávida? Saiba pela boca da dançarina

Esposa de Leo Santana usou as redes sociais para falar sobre as mudanças no seu corpo apontada por internautas

Elis Freire

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 19:27

Lore Improta e filha Liz Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Dançarina e esposa de Leo Santana, Lore Improta arrancou questionamentos de alguns seguidores nos últimos dias após postar vídeo dançando: “Lore está grávida?”, perguntaram. Aos curiosos para saber se a pequena Liz vai ganhar uma irmãzinha, a loira se pronunciou nas suas redes sociais nesta terça (28). >

A resposta é não! Assim, como se é apontado a diversas mulheres a gravidez após um pequeno inchaço no corpo, a artista rebateu este tipo de julgamento. “Postei um vídeo dançando e metade dos comentários foi: 'Tá grávida, tá grávida, tá grávida'. Amor, eu não estava grávida, não. Eu estava menstruada, inchadíssima. Muito. Porque mulheres normais passam por isso. Vocês sabiam disso?", questionou a artista, ressaltando a importância de respeitar as mudanças hormonais das mulheres. >

Ela ainda detalhou as fases do seu ciclo para conscientizar os fãs questionadores. “Inclusive, gente, quando estou perto de menstruar, na semana que antecede a menstruação, eu já sei que vou menstruar. Normalmente, engordo um pouco, retenho muito líquido, uns três quilinhos, mais ou menos. Isso muda muito o meu corpo: meus seios, minha barriga, o volume das pernas, do bumbum, o rosto... Eu fico com espinhas, muda meu humor, fico mais estressada. É a TPM, meu amor”, explicou. >