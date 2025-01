MÃO NA RODA

Vai sair com os filhos? Conheça 10 restaurantes com espaços para crianças em Salvador

Parquinho infantil, espaço kids e personagens temáticos são algumas das opções para tornar o rolê mais tranquilo para os pais e mais divertido para as crianças

Elis Freire

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 20:21

Criança brincando em parquinho infantil Crédito: Shutterstock

São muitas coisas para dar conta ao pensar em sair com filhos e nem todo lugar pode ser tão interessante para isso, afinal, a energia dos pequenos costuma estar sempre lá em cima. Porém ,existem espaços em Salvador perfeitos para a ocasião, que oferecem de parquinhos de diversão, espaços kids e áreas com monitores para vigiar a criançada. >

O CORREIO separou 10 opções de restaurantes preparados para receber crianças de todas as idades. >

Confira: >

1) Coco Bambu Bahia>

Localizado no bairro da Pituba, o restaurante Coco Bambu é um espaço especializado em comida baiana, com destaque para os frutos do mar com o seu famoso “camarão internacional”. Ideal para levar a criançada, o espaço possui música ao vivo e um parquinho infantil monitorado e equipado com muitos brinquedos.>

Além disso, o estabelecimento possui um cardápio bastante diversificado e um ambiente amplo, com decoração rústica e tropical e opções de mesas para a família toda.>

2) Cantina Volpi>

Com unidades no Apipema e no shopping Paseo, no Itaigara, a Cantina Volpi oferece Espaço Kids para os pequenos. Conhecidos pelos pratos diversos voltados para a gastronomia italiana, o restaurante oferece pratos a la carte além de rodízio de pizzas doces e salgadas. >

O espaço kids está disponível na unidade Volpi do Shopping Paseo com parquinho e diversões variadas para as crianças.>

3) A Porteira>

O famoso restante imponente no Dique do Tororó possui uma unidade na Boca do Rio com espaço especialmente pensado para quem leva os filhos para o almoço em família. As crianças têm um cantinho especial para brincar e se divertir enquanto os pais desfrutam do da culinária nordestina oferecida no estabelecimento. >

O restaurante é conhecido por sua variedade de carnes, com opções para todos os gostos.>

4) Porto Brasil >

Localizado na Pituba, o restaurante Porto Brasil oferece uma culinária popular de grelhados e frutos do mar em um ambiente descontraído, amplo e com espaço kids monitorado. O parquinho infantil oferece um dos brinquedos mais apreciados pelas crianças: piscina de bolinhas. Para os adultos, o local serve drinks e uma cerveja bem gelada.>

5) Picuí>

No bairro da Armação, o restaurante Picuí oferece carnes nordestinas como a de cabrito, além de picanha e salmão ao maracujá, bebidas e doces em clima casual. O parquinho para crianças tem brinquedos que ficam em uma casinha na parte externa do local. O espaço para as crianças é climatizado para brincar e se distrair com conforto e segurança.>

6) Boteco do Caranguejo>

No Boteco do Caranguejo do Itaigara, Villas, Stella Maris e Patamares tem espaço para as crianças, sim senhor! O acesso a área é O acesso é de R$20,00 com monitor para acompanhar a criançada. O restaurante e bar com diversas unidades pela cidade é especializado nos frutos do mar e no especial ritual de juntar a família para quebrar caranguejo durante toda a tarde. >

7) Bargaço>

No Jardim Armação, o restaurante Bargaço foi inaugurado em 1971 e iniciou o que seria o marco da comida baiana e frutos do mar no Brasil. Além de oferecer diversos tipos de moqueca, o estabelecimento possui uma área verde super espaçosa para que as crianças possam se divertir. Além disso, o local também possui um parquinho coberto para as crianças aproveitarem mesmo em dias chuvosos.>

8) Fábbrica di Pizza >

A Fábbrica di Pizza tem cardápio variado de pizzas doces e salgadas para toda família. A pizzaria conta com uma Brinquedoteca, onde crianças botam a mão na massa na Oficina de Pizza e fazem atividade com argila e pintura. Nas sextas e sábados, o restaurante traz apresentações temáticas com personagens interativos para a criançada.>

9) Mundo Animal Lanchonete Temática>

Em Pituaçu, A Mundo Animal, rede de lanchonetes temáticas, é uma ótima opção para quem quer fazer um lanche interativo com a criançada. Os pratos do cardápio levam nomes de animais, como elefante, rinoceronte, e claro, o leão – que é o mascote do espaço.>

Uma das mais desejadas especialidades da lanchonete é a torre de batatas, conhecida como batatão, composta por batatas fritas acompanhadas por diferentes carnes, recheios e molhos variados servidos em uma chapa térmica. É para comer se lambuzando e interagindo com os personagens da selva, que ficam circulando no espaço de mais de 1 mil m².>

10) Lilás Cozinha>