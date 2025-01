ENTENDA

Gracyanne Barbosa não vai assistir ao show de Rodriguinho nesta quarta (29)

Sister recebeu consequência escolhida pelos colegas do BBB25 em almoço especial

Elis Freire

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 16:07

Gracyanne Barbosa e Rodriguinho Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Confinada no BBB25, a musa fitness Gracyanne Barbosa não vai assistir ao show desta quarta (29) do cantor Rodriguinho. Apesar das desavenças do pagodeiro com o seu ex-marido Belo, a quem ainda se declara amorosamente, a decisão não foi da sister. >

Gracyanne foi alvo de uma das consequências escolhidas pelas duplas Eva e Renata, Guilherme e Joselma e Maike e Gabriel. As amigas bailarinas atenderam o Big Fone e ganharam um almoço especial, com direito de convidar as outras duas duplas. Lá, escutados pelos outros confinados na casa, eles tiveram de escolher punições.>

Em consenso, a ex de Belo foi escolhida para ficar de fora do show desta quarta (29). Enquanto todos os confinados irão aproveitar a apresentação do pagodeiro, ela ficará trancada sozinha dentro da casa. "Ela dorme cedo, sempre vai embora cedo das festas", disseram. "E ela não bebe”, justificaram durante o almoço escolhido por Ana Maria Braga. >

O grupo também escolheu Mateus e Dani Hypolito para trocarem de quarto. Enquanto Dani vai para o quarto Nordeste, Mateus terá de dormir no quarto "Anos 50". ">

Treta entre os artistas

Belo, ex -marido de Gracyanne, foi uma das atrações de uma das festas do BBB 24, onde Rodriguinho estava confinado e o público especulou que teria ficado uma tensão no ar. Isso porque os dois tiveram um atrito há muitos anos.>