INTERVENÇÕES ESTÉTICAS

Mudança do rosto de Gracyanne Barbosa ao longo dos anos surpreende internautas; assista

Musa fitness já realizou diversos procedimentos estéticos como botox e preenchimentos

Um vídeo com imagens de Gracyanne Barbosa ao longo dos anos viralizou nas redes sociais ao surpreender internautas com as mudanças bruscas dos traços do rosto da musa fitness. Aos 41 anos, Gracyanne está confinada do BBB25, tendo cativado fãs no país inteiro.