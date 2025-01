SITUAÇÃO INUSITADA

Repórter fica de cueca ao vivo correndo atrás de Gracyanne Barbosa; veja

Thiago Sodré, repórter da RedeTV!, se esforçava para entrevistar participante durante caravana do BBB25, exibida nesta segunda (13)

Uma situação inusitada aconteceu durante o programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, em transmissão ao vivo da caravana dos participantes do BBB que saíram do hotel para a casa do Big Brother na tarde de segunda-feira (13). O repórter Thiago Sodré se esforçava para entrevistar Gracyanne Barbosa, mas acabou perdendo as calças ao vivo.