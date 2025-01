O OVO EM PRIMEIRO LUGAR

'Troco tudo pelo ovo', afirma Gracyanne Barbosa antes de entrar na casa do BBB 25

A musa fitness disse que fará de tudo para manter dieta ultra proteica durante o reality da Globo

Elis Freire

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 19:04

Gracyanne Barbosa Crédito: Reproduçào

Como Gracyanne Barbosa vai conseguir ficar sem os 40 ovos diários no BBB? Este foi o questionamento de muitos internautas ao descobrirem que a musa fitness está confirmada no Big Brother Brasil 2025. Nesta segunda (13), antes de seguir com a caravana BBB para o confinamento, Gracyanne contou o que fará para tentar manter a dieta ultra proteica.

"Tá tudo certo, eu troco pão, chocolate, tudo por ovo", disse ao apresentador Thiago Oliveira, responsável pelos flashes do BBB, ao lado de Beatriz Reis.

A ex do cantor Belo entrou na “casa mais vigiada do Brasil” acompanhada de sua irmã mais nova, Giovanna. Gracy faz parte do grupo Camarote, que reúne famosos e suas duplas. Este ano, o BBB comemora 25 anos de programas com uma edição especial em duplas chamadas BBBodas.

Preocupações de mãe

