SEM ROMANCE?

Richard Gere reage a cena de 'Uma Linda Mulher' com Julia Roberts e brinca: 'Nenhuma química'

O ator Richard Gere, que acaba de completar 75 anos, participou de uma masterclass no Festival de Cinema de Veneza neste domingo, 1º de setembro, e comentou alguns de seus principais filmes, incluindo Uma Linda Mulher, comédia romântica de 1990 que ele estrelou ao lado da atriz Julia Roberts. Segundo o site The Hollywood Reporter, durante a aula, no Venezia Tennis Club, foi exibida uma cena em que Edward, o personagem de Gere, está tocando piano, quando Vivian, vivida por Julia Roberts, entra na sala e os dois vivem um momento romântico.