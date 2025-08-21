CONFIRA DETALHES

Varanda Quabales faz tributo à madrinha Preta Gil em evento gratuito nesta sexta

Evento traz diversos artistas em uma fusão cultural num evento das 17h às 22h

Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 20:57

Quabales Banda presta homenagem à Preta Gil nesta sexta Crédito: Reprodução

Preta Gil nos deixou no dia 21 de julho deste ano, mas permanece em memória através de uma vastidão de homenagens, seja nas redes sociais ou em eventos. Nesta sexta-feira (22), a banda Quabales homenageia a artista, em um tributo a sua madrinha, Preta, que acontece das 17h às 22h. A entrada é gratuita.

“Vai ser uma noite de celebração e potência feminina”, diz o comunicado. O Quabales trará uma line up composta por mulheres artistas, como a “Quabales Banda como anfitriã, recebendo artistas que vão transformar essa homenagem em música, força e muito amor”, diz o comunicado.

Em sua 4ª edição, o evento acontece em frente ao Centro Cultural Quabales, no Nordeste de Amaralina. Durante o evento, será inaugurada uma placa em homenagem à artista. Os artistas convidados levarão versões para músicas de Preta Gil e compartilharão histórias sobre sua trajetória.

Além do show da banda Quabales, o evento inclui no repertório “Balacobaco Up and Down”, feat do grupo baiano com Preta Gil e Daniela Mercury. Ainda se apresentam a cantora Gabriela Lima, o projeto samba Gringa, a dupla As Pretas, além do Jam Session do Varanda Quabales, nesta edição, formado apenas por musicistas mulheres, como forma de homenagem a Preta, que tanto lutou pelos direitos da mulher e levantava a bandeira do feminismo.

Batizado de Quabelas, o projeto marca o movimento da música instrumental feminina. DJs Bennett e Mah, com participação de Ayuih, e Mãe Taiane Macedo, cantora e liderança religiosa à frente do Terreiro CUMOA, completam a line-up.

O projeto criado por Marivaldo dos Santos e Fernanda Mello, que vivem entre Salvador e Nova York, o projeto mistura música instrumental de ritmos variados com trabalhos autorais de artistas baianos.