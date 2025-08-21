Acesse sua conta
Varanda Quabales faz tributo à madrinha Preta Gil em evento gratuito nesta sexta

Evento traz diversos artistas em uma fusão cultural num evento das 17h às 22h

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 20:57

Preta Gil nos deixou no dia 21 de julho deste ano, mas permanece em memória através de uma vastidão de homenagens, seja nas redes sociais ou em eventos. Nesta sexta-feira (22), a banda Quabales homenageia a artista, em um tributo a sua madrinha, Preta, que acontece das 17h às 22h. A entrada é gratuita.

