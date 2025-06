SAÚDE E BEM-ESTAR

Erva que reduz a pressão e protege o coração pode ser cultivada em casa; saiba como

Fácil de plantar em vasos, ajuda no controle da hipertensão, fortalece o sistema cardiovascular e ainda turbina suas receitas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2025 às 23:30

Tomilho: Erva que reduz a pressão e protege o coração pode ser cultivada em casa Crédito: Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock

Cuidar do coração e da saúde sem sair de casa é possível e pode começar direto da sua cozinha. O tomilho (Thymus vulgaris), uma erva aromática de origem mediterrânea, vai além do sabor: também é um potente aliado natural para quem busca controlar a pressão arterial e fortalecer o sistema cardiovascular. >

De acordo com o nutricionista Fernando Castro, o tomilho é rico em antioxidantes e compostos que favorecem a dilatação dos vasos sanguíneos. "Ele contém substâncias como timol e flavonoides, que atuam no combate à inflamação e ao estresse oxidativo, dois dos principais fatores ligados a doenças cardíacas", explica.>

Para pessoas com hipertensão leve, o uso regular do tomilho pode colaborar com o equilíbrio da pressão. Além disso, suas propriedades antimicrobianas e expectorantes fazem dele um aliado contra sintomas de resfriados, tosses e irritações respiratórias.>

Na cozinha e no chá

Além dos benefícios à saúde, o tomilho é extremamente versátil nas receitas. Pode ser utilizado tanto fresco quanto seco, em pratos com carnes, peixes, vegetais assados ou infusões relaxantes. "O chá de tomilho, por exemplo, ajuda na digestão e tem efeito calmante leve", afirma o nutricionista. Os terpenoides presentes na planta também oferecem proteção às paredes dos vasos sanguíneos, ajudando a combater os radicais livres.>

Quer plantar tomilho em casa? Saiba como

Segundo o biólogo Fabiano Soares, mesmo quem não tem prática com jardinagem pode cultivar tomilho em casa com facilidade. "Ele gosta de clima seco, precisa de pelo menos seis horas de sol direto por dia e prefere solo leve e bem drenado", orienta.>

A recomendação para iniciantes é começar com mudas de 8 a 10 cm. Use um vaso com boa ventilação e prepare o substrato com areia, pedrinhas e húmus. "Evite o excesso de água e só regue quando o solo estiver seco. A poda da parte superior da planta ajuda a estimular o crescimento e evita acúmulo de umidade, o que mantém o tomilho forte e perfumado durante o ano inteiro", finaliza o biólogo.>