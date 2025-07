BASTIDORES

William Bonner é convidado para casamento de Fátima e reação diverte seguidores

Jornalista brincou com convite nos bastidores da Globo

Fernanda Varela

Publicado em 10 de julho de 2025 às 08:50

William Bonner Crédito: Reprodução / TV Globo

William Bonner surpreendeu os seguidores ao compartilhar, nesta quarta-feira (9), um convite de casamento inusitado: o de Fátima. Mas calma, não é o da sua ex-mulher, Fátima Bernardes, e sim o da personagem Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos no remake de Vale Tudo, novela das nove da Globo. O âncora do Jornal Nacional brincou com a situação em suas redes sociais: “Trabalhar aqui na firma tem suas vantagens”, escreveu, ao exibir o convite fictício nos bastidores da emissora.>

Convite do casamento de Fátima e Afonso Crédito: Reprodução

O post veio junto com a exibição de uma das cenas mais aguardadas da novela: o momento em que Raquel (Taís Araujo), decepcionada com a filha, rasga o vestido de noiva de Maria de Fátima pouco antes do casamento com Afonso Roitman (Humberto Carrão). A sequência foi ao ar na última segunda-feira (7).>

Na cena, Raquel confronta a filha diante de Odete Roitman (Débora Bloch) e Celina (Malu Galli), durante a prova do vestido, e expõe as armações da jovem. Entre as denúncias, estão a venda da casa onde moravam, o que deixou Raquel sem ter onde viver, e a revelação de que o casamento com Afonso é motivado apenas por interesse.>