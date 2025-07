WANDINHA DUPRAT?

Look de Solange em 'Vale Tudo' vira meme e web compara personagem a Wandinha Addams

Vestido preto com gola branca usado por Alice Wegmann no casamento de Fátima e Afonso rendeu apelido divertido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de julho de 2025 às 15:55

A aguardada semana do casamento entre Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão) em Vale Tudo finalmente chegou! No capítulo desta segunda-feira (07), o público viu não só a cerimônia luxuosa, como também a cena clássica da novela em que Raquel (Taís Araújo) dá uma surra na própria filha e ainda rasga seu vestido de noiva, um dos momentos mais icônicos da trama. >

Mas outro detalhe roubou a cena e movimentou as redes sociais: o visual escolhido por Solange Duprat (Alice Wegmann) para o evento. Antes mesmo do capítulo ir ao ar, a atriz compartilhou fotos do figurino, que rapidamente despertou comparações inusitadas.>

Com um vestido preto elegante e uma gola branca aparente, o look de Solange fez os internautas associarem a personagem diretamente a Wandinha Addams, da série Wandinha, sucesso da Netflix. A semelhança no estilo e até na franja, virou assunto entre os fãs da novela.>

“Wandinha belíssima e pronta pra acabar com a farra da Maria de Fátima!”, comentou um internauta. “Nossa Wandinha Duprat está pronta pro enterro da noiva”, brincou outro perfil.>