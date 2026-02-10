Acesse sua conta
MC Carol pede apoio financeiro após assalto a caminho de show

Cantora contou que carro e equipamentos da equipe foram levados durante abordagem armada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:05

Ao falar com os fãs, MC Carol destacou que decidiu criar uma vaquinha online
Ao falar com os fãs, MC Carol destacou que decidiu criar uma vaquinha online Crédito: Reprodução/Instagram

MC Carol usou as redes sociais nesta terça-feira (10), para pedir apoio financeiro aos seguidores depois de sofrer um assalto enquanto seguia para um show em Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. Abalada, a cantora explicou que a mobilização não é para benefício pessoal, mas para ajudar a equipe a repor instrumentos e equipamentos de trabalho levados na ação.

O crime aconteceu entre a noite de domingo e a madrugada de segunda, quando MC Carol e seus colaboradores passavam por São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo o relato da artista, homens armados interceptaram o veículo em que o grupo estava, levaram o carro, celulares e materiais usados nos shows e deixaram todos no local sem meios de pedir ajuda.

Ao falar com os fãs, MC Carol destacou que decidiu criar uma vaquinha online por se preocupar com a situação dos profissionais que trabalham com ela, muitos vindos da periferia e que dependem diretamente dos equipamentos para garantir renda. A cantora afirmou que não sente vergonha em pedir ajuda quando o objetivo é amparar quem estava ao seu lado no momento do assalto.

MC Carol

No desabafo, MC Carol disse acreditar que o momento difícil será superado e que o trabalho vai permitir reconstruir o que foi perdido. Para ela, o apoio recebido agora faz parte de um ciclo e será retribuído no futuro.

Tags:

mc Carol

