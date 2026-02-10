Alerta de autocuidado: Por que 5 signos precisam de desintoxicação e silêncio hoje? (10 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:20
O dia foi longo e a Lua Minguante em Sagitário começa a cobrar seu preço na vitalidade. Para os Sagitarianos, o corpo pede para não forçar a barra; a meditação é a sua melhor aliada hoje. Touro e Câncer devem focar em desintoxicação, seja através de chás depurativos ou eliminando hábitos alimentares que já se mostraram prejudiciais.
Virgem e Libra precisam de conforto emocional para manter a saúde em dia. Cuide do estômago e proteja sua voz. O silêncio, em alguns momentos da noite, será fundamental para poupar sua energia mental. O cansaço físico que você pode sentir hoje é apenas um sinal de que sua alma está processando mudanças internas profundas.
Não ignore os sinais do seu corpo. Alongar os quadris e as coxas (regiões regidas por Sagitário) ajudará a liberar a tensão acumulada. O bem-estar hoje vem de "dentro para fora". Procure ambientes que te tragam segurança e evite o excesso de informações ou notícias pesadas antes de dormir.
Saúde mental é a prioridade absoluta. Proteja sua energia de ambientes tóxicos e procure dormir um pouco mais cedo. Seu psiquismo está sensível e o sono será o palco para grandes resoluções internas através dos seus sonhos. Escute-se.