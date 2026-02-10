Acesse sua conta
Alerta de autocuidado: Por que 5 signos precisam de desintoxicação e silêncio hoje? (10 de fevereiro)

Veja as recomendações para o seu signo

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:20

Signos
Signos Crédito: Reprodução

O dia foi longo e a Lua Minguante em Sagitário começa a cobrar seu preço na vitalidade. Para os Sagitarianos, o corpo pede para não forçar a barra; a meditação é a sua melhor aliada hoje. Touro e Câncer devem focar em desintoxicação, seja através de chás depurativos ou eliminando hábitos alimentares que já se mostraram prejudiciais.

Virgem e Libra precisam de conforto emocional para manter a saúde em dia. Cuide do estômago e proteja sua voz. O silêncio, em alguns momentos da noite, será fundamental para poupar sua energia mental. O cansaço físico que você pode sentir hoje é apenas um sinal de que sua alma está processando mudanças internas profundas.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Depois de tanto esforço, a vida finalmente responde e 3 signos colhem um sucesso merecido a partir de hoje (10 de fevereiro)

O universo fala mais alto hoje (10 de fevereiro) e Gêmeos, Virgem, Escorpião e Aquário recebem um sinal impossível de fingir que não viram

Hoje (10 de fevereiro), os signos são chamados a agir com mais verdade e menos impulso

Diversão, amor e liberdade: 4 signos vão curtir o Carnaval 2026 ao máximo!

Esses 4 signos entram em um modo imparável e nada mais consegue frear o que começa em 2026

Não ignore os sinais do seu corpo. Alongar os quadris e as coxas (regiões regidas por Sagitário) ajudará a liberar a tensão acumulada. O bem-estar hoje vem de "dentro para fora". Procure ambientes que te tragam segurança e evite o excesso de informações ou notícias pesadas antes de dormir.

Saúde mental é a prioridade absoluta. Proteja sua energia de ambientes tóxicos e procure dormir um pouco mais cedo. Seu psiquismo está sensível e o sono será o palco para grandes resoluções internas através dos seus sonhos. Escute-se.

Signo Signos Horóscopo Astrologia

