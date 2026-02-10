O universo fala mais alto hoje (10 de fevereiro) e Gêmeos, Virgem, Escorpião e Aquário recebem um sinal impossível de fingir que não viram

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 05:00
A partir de hoje, dia 10 de fevereiro, o universo envia sinais claros, quase incômodos, para quem vinha engolindo palavras, opiniões e verdades. Não se trata de delicadeza, mas de necessidade. Situações estranhas, falas atravessadas e momentos constrangedores funcionam como gatilhos para libertar o que estava represado.
Esses sinais não chegam para causar conflito gratuito, mas para encerrar ciclos de silêncio forçado. Para quatro signos, o dia marca um ponto de virada emocional, onde falar se torna menos perigoso do que continuar calando. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: Hoje, algo escapa da sua boca sem planejamento, mas exatamente por isso acerta o alvo. Uma fala atravessada ou um comentário espontâneo abre uma conversa que precisava acontecer há muito tempo. O desconforto inicial dá lugar a um alívio inesperado, porque a verdade, uma vez dita, não pode mais ser empurrada para debaixo do tapete.
Dica cósmica: Não tente consertar o que foi dito. Sustentar a verdade é mais poderoso do que suavizá-la.
Viagens que são a cara de Gêmeos
Virgem: A partir de hoje, pensamentos que antes ficavam presos na sua mente ganham voz. Mesmo que a reação inicial das pessoas não seja a melhor, suas palavras plantam algo que começa a fazer sentido com o tempo. Você percebe que se expressar custa muito menos do que continuar se anulando para manter a paz.
Dica cósmica: Confie no impacto do que você diz, mesmo quando ele não é imediato.
Viagens que são a cara de Virgem
Escorpião: Um comentário direto, talvez até surpreendente para você mesmo, muda a dinâmica de uma relação importante. Ao falar sem rodeios, você sente um alívio quase físico, como se um peso antigo finalmente fosse solto. A clareza que surge hoje fortalece sua posição e devolve controle emocional.
Dica cósmica: Verdade dita com firmeza não precisa de explicações longas.
Viagens que são a cara de Escorpião
Aquário: O dia traz um chamado claro para se posicionar, mas com inteligência emocional. Você sente a pressão ao redor, mas não cede. Em vez disso, escolhe a honestidade consciente, aquela que protege seus limites sem criar rupturas desnecessárias. Sua voz ganha força justamente porque não precisa gritar.
Dica cósmica: Ser fiel a si mesmo não exige confronto, exige clareza.
Viagens que são a cara de Aquário