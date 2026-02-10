POLÊMICA

Ex-BBB Rodrigão vira alvo de críticas após atacar fãs do BBB nas redes

Declaração do participante do BBB 11 gerou reação de internautas, que apontaram hipocrisia e apagamento do próprio passado no reality

Heider Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:44

Ex-BBB Rodrigão é criticado após atacar fãs do BBB nas redes Crédito: Reprodução/Instagram

O nome de Rodrigão, ex-participante do BBB 11, voltou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (10), após uma publicação em que o influenciador criticou fãs do Big Brother Brasil e seguidores de páginas de fofoca. O post provocou forte reação negativa e fez com que internautas resgatassem a trajetória do ex-brother, que ganhou projeção nacional justamente a partir do reality.

Hoje ligado a conteúdos religiosos, Rodrigão publicou um conselho que rapidamente viralizou. Na mensagem, ele afirmou que não se deve ouvir opiniões de pessoas que, entre outros pontos, “segue página de fofoca” e “é fã de BBB”. A fala foi interpretada como um ataque direto ao público que acompanha o programa e ao próprio universo que impulsionou sua carreira após a edição de 2011.

A repercussão foi imediata. Perfis de entretenimento reagiram ao tom da publicação e classificaram a postura como contraditória. Comentários destacaram que Rodrigão construiu sua visibilidade a partir do reality e manteve relevância por anos justamente frequentando eventos, páginas de fofoca e conteúdos ligados ao entretenimento.

Internautas também não pouparam críticas. Muitos lembraram que ele e a esposa, Adriana Sant’Anna, se conheceram dentro do BBB 11 e que ambos seguem sendo identificados publicamente como ex-BBBs. Frases como “alguém avisa” e “cuspindo no prato em que comeu” se repetiram nas redes, reforçando a percepção de incoerência entre discurso e trajetória.