Ex-BBB Rodrigão vira alvo de críticas após atacar fãs do BBB nas redes

Heider Sacramento
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:44
O nome de Rodrigão, ex-participante do BBB 11, voltou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (10), após uma publicação em que o influenciador criticou fãs do Big Brother Brasil e seguidores de páginas de fofoca. O post provocou forte reação negativa e fez com que internautas resgatassem a trajetória do ex-brother, que ganhou projeção nacional justamente a partir do reality.
Hoje ligado a conteúdos religiosos, Rodrigão publicou um conselho que rapidamente viralizou. Na mensagem, ele afirmou que não se deve ouvir opiniões de pessoas que, entre outros pontos, “segue página de fofoca” e “é fã de BBB”. A fala foi interpretada como um ataque direto ao público que acompanha o programa e ao próprio universo que impulsionou sua carreira após a edição de 2011.
Rodrigão, Adriana e filhos
A repercussão foi imediata. Perfis de entretenimento reagiram ao tom da publicação e classificaram a postura como contraditória. Comentários destacaram que Rodrigão construiu sua visibilidade a partir do reality e manteve relevância por anos justamente frequentando eventos, páginas de fofoca e conteúdos ligados ao entretenimento.
Internautas também não pouparam críticas. Muitos lembraram que ele e a esposa, Adriana Sant’Anna, se conheceram dentro do BBB 11 e que ambos seguem sendo identificados publicamente como ex-BBBs. Frases como “alguém avisa” e “cuspindo no prato em que comeu” se repetiram nas redes, reforçando a percepção de incoerência entre discurso e trajetória.
Outra crítica recorrente foi direcionada ao fato de Rodrigão atualmente atuar como produtor de conteúdos motivacionais e conselhos pagos. Para parte do público, o ataque aos fãs do BBB e a páginas de entretenimento ignora o papel central desse mesmo mercado na construção de sua imagem pública ao longo dos anos.