Atitude da ex de Neymar em festa de Mavie, filha do jogador, gera polêmica: “Ela foi amante”

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 20:02
O jogador Neymar e a influenciadora digital Bruna Biancardi decidiram fazer uma festa intimista nesta quinta-feira (2) para celebrar os 2 anos de Mavie, filha do casal, que na verdade, completa a idade mesmo no dia do festão que acontece na próxima semana, avaliado em R$ 4 milhões.
Bruna Biancardi, Neymar e filhas
O momento que era para reservar apenas boas memórias, resultou também em um episódio bem incômodo. Segundo o apresentador Leo Dias, a modelo Amanda Kimberly, mãe de Helena, sua filha com Neymar, não ficou até o final do aniversário, gerando um clima um tanto estranho, que dividiu opiniões.
A modelo chegou ao local de helicóptero acompanhada de Helena e, ao ir embora, deixou a menina sob os cuidados da avó paterna, Nadine Gonçalves, e das babás. “Bruna educada convidou. Eu jamais a convidaria, e ela não tinha que ficar mesmo não. Ela foi amante. Sem necessidade a presença dela”, detonou uma internauta nas redes sociais.
“Até nisso a Bruna é elegante. Foi na festa de Helena e se comportou como uma mulher de respeito”, disse outra se referindo ao momento em que a atual de Neymar compareceu ao aniversário da filha Helena, fruto do relacionamento do jogador com Amanda.