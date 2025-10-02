Acesse sua conta
Atitude da ex de Neymar em festa de Mavie, filha do jogador, gera polêmica: "Ela foi amante"

Atitude da modelo Amanda Kimberley dividiu opiniões nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 20:02

Intenautas detonaram modelo
Intenautas detonaram modelo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O jogador Neymar e a influenciadora digital Bruna Biancardi decidiram fazer uma festa intimista nesta quinta-feira (2) para celebrar os 2 anos de Mavie, filha do casal, que na verdade, completa a idade mesmo no dia do festão que acontece na próxima semana, avaliado em R$ 4 milhões.

O momento que era para reservar apenas boas memórias, resultou também em um episódio bem incômodo. Segundo o apresentador Leo Dias, a modelo Amanda Kimberly, mãe de Helena, sua filha com Neymar, não ficou até o final do aniversário, gerando um clima um tanto estranho, que dividiu opiniões.

A modelo chegou ao local de helicóptero acompanhada de Helena e, ao ir embora, deixou a menina sob os cuidados da avó paterna, Nadine Gonçalves, e das babás. “Bruna educada convidou. Eu jamais a convidaria, e ela não tinha que ficar mesmo não. Ela foi amante. Sem necessidade a presença dela”, detonou uma internauta nas redes sociais.

“Até nisso a Bruna é elegante. Foi na festa de Helena e se comportou como uma mulher de respeito”, disse outra se referindo ao momento em que a atual de Neymar compareceu ao aniversário da filha Helena, fruto do relacionamento do jogador com Amanda.

