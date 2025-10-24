NOVELA DAS 7

'Todos vão saber': Abel reaparece com uma premonição em 'Dona de Mim' desta sexta (24)

Empresário surgirá durante pesadelo do irmão com uma mensagem

Elis Freire

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17:04

Personagem de Tony Ramos vai aparecer através de pesadelo com uma mensagem Crédito: Reprodução

O espírito de Abel (Tony Ramos) segue vindo à Terra para resolver algumas pendências e trazer mensagens aos personagens de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Desta vez, no capítulo desta sexta-feira (24), o empresário morto virá através de um pesadelo do irmão Jacques para um acerto de contas. É aí que ele trará uma premonição para o vilão.

“Vai embora! Não tenho nada pra falar com você!”, gritará Jaques no sonho.

“Para de bancar o durão! Isso é medo. E medo é coisa que se espalha. Daqui a pouco, todos vão saber. A Filipa, os meus filhos...”, anunciará Abel, sobre todos os crimes que o irmão cometeu e ainda estão debaixo dos panos.

“Meus”, corrige Jaques, com perversidade, já que Ayla (Bel Lima) e Davi (Rafael Vitti) são frutos de uma relação extra conjugação entre Jacques e cunhada, agora viúva.

Abel ainda dirá mais. Ele revelará a Jaques que Samuel (Juan Paiva) será o responsável por expor toda a verdade sobre ele. “Tudo o que a gente faz tem volta. O Samuel vai te revelar, Jaques! Ele sempre consegue o que quer. Ele é tão melhor que eu", afirmará o personagem de Tony Ramos.

“Vai pro inferno, Abel! Sai daqui! Sai!”, gritará o cafajeste quer acordará assustado e se debatendo e dará de cara com Davi (Rafael Vitti) preocupado: “Filho? Onde é que eu.. Meu Deus, que pesadelo!”