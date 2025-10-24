'Todos vão saber': Abel reaparece com uma premonição em 'Dona de Mim' desta sexta (24)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17:04
O espírito de Abel (Tony Ramos) segue vindo à Terra para resolver algumas pendências e trazer mensagens aos personagens de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Desta vez, no capítulo desta sexta-feira (24), o empresário morto virá através de um pesadelo do irmão Jacques para um acerto de contas. É aí que ele trará uma premonição para o vilão.
“Vai embora! Não tenho nada pra falar com você!”, gritará Jaques no sonho.
Abel e Jacques em "Dona de Mim"
“Para de bancar o durão! Isso é medo. E medo é coisa que se espalha. Daqui a pouco, todos vão saber. A Filipa, os meus filhos...”, anunciará Abel, sobre todos os crimes que o irmão cometeu e ainda estão debaixo dos panos.
“Meus”, corrige Jaques, com perversidade, já que Ayla (Bel Lima) e Davi (Rafael Vitti) são frutos de uma relação extra conjugação entre Jacques e cunhada, agora viúva.
Abel ainda dirá mais. Ele revelará a Jaques que Samuel (Juan Paiva) será o responsável por expor toda a verdade sobre ele. “Tudo o que a gente faz tem volta. O Samuel vai te revelar, Jaques! Ele sempre consegue o que quer. Ele é tão melhor que eu", afirmará o personagem de Tony Ramos.
“Vai pro inferno, Abel! Sai daqui! Sai!”, gritará o cafajeste quer acordará assustado e se debatendo e dará de cara com Davi (Rafael Vitti) preocupado: “Filho? Onde é que eu.. Meu Deus, que pesadelo!”
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.