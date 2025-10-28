TELEVISÃO

Erick Jacquin alfineta reality culinário da Globo e sugere que é 'cópia' do 'Masterchef'; VÍDEO

Chef mandou indireta para o 'Chef de Alto Nível' durante entrevista no 'De Frente com Blogueirinha'

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 14:35

Erick Jacquin no 'De Frente com Blogueirinha' Crédito: Reprodução

Erick Jacquin, que é jurado do 'MasterChef', da Band, reacendeu uma polêmica envolvendo os realities shows culinários da televisão brasileira. Durante participação no podcast 'De Frente com Blogueirinha', exibido na última segunda-feira (27), o chef alfinetou o programa 'Chef de Alto Nível', da Globo.

"Um reality?”, questionou Blogueirinha. "MasterChef", respondeu Jacquin. "Um reality com audiência?", voltou a perguntar a apresentadora. Sem fugir da resposta, Erick não deixou barato e alfinetou: "MasterChef da Globo", indicando que a atração apresentada por Ana Maria Braga é apenas uma versão do programa já consagrado da Band.

Jacquin, esposa e filhos 1 de 12

A declaração logo repercutiu nas redes sociais, e vários internautas concordaram com Jacquin. "Não ironicamente, ele foi cirúrgico aqui. Todos os outros realities são um genérico do MasterChef", escreveu uma pessoa no X. "Ele foi tão cirúrgico", concordou outra. "Jacquin tá errado? O reality da Globo parece uma cópia do 'Masterchef'", disse mais uma.

Vale lembrar que a rixa entre os dois programas ganhou um novo capítulo durante o 'Upfront Globo', evento de lançamento da programação da TV Globo para 2026. Mentora do 'Chef de Alto Nível', Renata Vanzetto gerou polêmica ao falar sobre o concorrente. "Para vocês terem noção da proporção: um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas".

O discurso causou polêmica entre os fãs, e Renata se desculpou. Ela se mostrou surpresa com a repercussão e afirmou que o que disse não foi sua culpa.

Chef de Alto Nível 1 de 18

"Hoje me vi metida numa confusão inesperada. Achei importante vir aqui me desculpar e me explicar. (...) Segui um roteiro que mencionava dados comparativos com o programa concorrente de grade e foi assim que falamos do 'Masterchef'. Somos todos colegas de profissão e tenho o máximo respeito por todos, tenho amigos ali, entre jurados e participantes. Vejo que minha fala pode ter dado espaço para outras interpretações", escreveu.

"Não enxerguei nenhum contexto de desdém. Mas, entendendo o incômodo causado, fiz questão de vir aqui explicar pra vocês. Me senti muito mal com essa repercussão, porque se tem uma coisa que não faço é desdenhar de nada nem de ninguém, não sou essa pessoa. Vivendo e aprendendo", completou.