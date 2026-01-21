BBB 26

BBB 26: Ana Maria Braga alfineta Aline Campos após polêmicas com Ana Paula Renault

Apresentadora recebeu a ex-sister no Mais Você

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:11

Ana Maria Braga e Aline Campos Crédito: Reprodução

Primeira eliminada do BBB 26, Aline Campos seguiu a tradição e, na manhã após deixar o reality show, participou do Mais Você, da Globo, nesta quarta-feira (21). Na conversa, a apresentadora Ana Maria Braga relembrou algumas polêmicas protagonizadas pela integrante do grupo Camarote, incluindo as tretas com Ana Paula Renault. E teve até alfinetada para cima da dançarina.

O momento aconteceu quando Aline relembrava a discussão com Ana Paula no confinamento por causa de comida. A ex-bailarina do Faustão sugeriu aos colegas trocar sua parte na carne por ovos.

"Eu compartilhei que não comia as carnes que tinha ali. Comia peixe e ovo. Eu precisava me nutrir, assim como todo mundo. Quando eu vi que a gente iria fazer as compras e eu tinha estalecas a mais do que estava pedido, eu falei: 'eu vou comprar uma caixa de ovo pra mim'", disse Aline no Café com o Eliminado. "Em momento algum, eu questionei dar estalecas para comprar carne que eu não como. Nunca, porque eu não sou escassa", afirmou.

Ana Maria, porém, rebateu: "Proteína a gente não acha só no ovo, né? Quer dizer, nos grãos todos tem muita proteína, pode ir compondo", apontou. "Mas lá só tinha arroz e feijão", falou Aline. "Feijão, oras, tá aí! É a grande proteína do Brasil. Pra quem não tem condição… Foi o que criou esse País adiante foi esse feijão", reagiu a apresentadora.

Em outro momento, Ana Maria comentou sobre a briga de Aline com Ana Paula por causa de um comentário antigo. A Veterana criticou a roupa da dançarina no passado, durante um programa do Multishow, o que virou motivo de discussão dentro do BBB 26.

"Mas 10 anos não é muito ano pra guardar isso?", falou a apresentadora do Mais Você. "Eu não sei nem se foram 10 anos assim exatamente. Mas não é algo que eu tenha guardado, é algo que passou, que eu nem lembrava mais, mas que eu estava convivendo com alguém que falou algo muito sério da minha honra, ela feriu minha honra, algo que eu lutei a minha vida inteira pra me manter firme", respondeu Aline.