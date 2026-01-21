FAMOSOS

VÍDEO: Veja como ficou o carro de Margareth Serrão após acidente na BR-153

Mãe de Virginia Fonseca teve dores no tórax e passou por exames

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:29

Margareth Serrão, mãe de Virginia, sofre acidente de carro em Goiânia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como ficou o carro de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, após o acidente sofrido por ela na BR-153, em Goiânia. As imagens mostram a frente do veículo completamente destruída, reforçando a gravidade da colisão que assustou a família da influenciadora.

O acidente aconteceu na última terça-feira (20), no km 495 da BR-153, após o Rio Meia Ponte, sentido Goiânia - Aparecida de Goiânia. Margareth foi levada ao hospital para realizar exames de imagem, após se queixar de dores no tórax causadas pelo impacto do cinto de segurança. Ela já está em casa.



Virginia, por sua vez, soube do acidente da mãe quando estava realizando uma live da We Pink, sua empresa de cosméticos. A influenciadora interrompeu a transmissão quando foi informada sobre o que aconteceu para prestar apoio à mãe. Mais tarde, ela tranquilizou os fãs e disse que Margareth estava bem.