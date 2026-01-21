Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Veja como ficou o carro de Margareth Serrão após acidente na BR-153

Mãe de Virginia Fonseca teve dores no tórax e passou por exames

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:29

Margareth Serrão, mãe de Virginia, sofre acidente de carro em Goiânia
Margareth Serrão, mãe de Virginia, sofre acidente de carro em Goiânia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como ficou o carro de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, após o acidente sofrido por ela na BR-153, em Goiânia. As imagens mostram a frente do veículo completamente destruída, reforçando a gravidade da colisão que assustou a família da influenciadora.

O acidente aconteceu na última terça-feira (20), no km 495 da BR-153, após o Rio Meia Ponte, sentido Goiânia - Aparecida de Goiânia. Margareth foi levada ao hospital para realizar exames de imagem, após se queixar de dores no tórax causadas pelo impacto do cinto de segurança. Ela já está em casa.

Margareth Serrão sofreu acidente de carro

Carro de Margareth Serrão após acidente por Reprodução/Instagram
Carro de Margareth Serrão após acidente por Reprodução/Instagram
Carro de Margareth Serrão após acidente por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão, mãe de Virginia, sofre acidente de carro em Goiânia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e a mãe Margareth Serrão por Reprodução
Virginia Fonseca e mãe Margareth Serrão por Reprodução
Virginia Fonseca e mãe Margareth Serrão por Reprodução
Virginia Fonseca e mãe Margareth Serrão por Reprodução
Virginia Fonseca e mãe Margareth Serrão por Reprodução
1 de 12
Carro de Margareth Serrão após acidente por Reprodução/Instagram

Virginia, por sua vez, soube do acidente da mãe quando estava realizando uma live da We Pink, sua empresa de cosméticos. A influenciadora interrompeu a transmissão quando foi informada sobre o que aconteceu para prestar apoio à mãe. Mais tarde, ela tranquilizou os fãs e disse que Margareth estava bem.

"Diz ela que só sente quando ela ri. Quer dizer que você já riu, para entender a dor ela teve que rir, aí ela riu mais", contou. As duas apareceram juntas nas redes sociais pouco depois. "Muito amor! Graças a Deus!", escreveu a mãe da influenciadora.

Leia mais

Imagem - Que horas começa o BBB 26 hoje (21)? Confira o horário para não perder nada

Que horas começa o BBB 26 hoje (21)? Confira o horário para não perder nada

Imagem - Julianne Trevisol vence o MasterChef Celebridades e comemora: 'Mudou a minha vida'

Julianne Trevisol vence o MasterChef Celebridades e comemora: 'Mudou a minha vida'

Imagem - 'Me anulei por amor': Namorado de Milton Cunha mostra transformação após relacionamento tóxico

'Me anulei por amor': Namorado de Milton Cunha mostra transformação após relacionamento tóxico

Tags:

Virginia Acidente Virginia Fonseca Carro Famosos Margareth Serrão

Mais recentes

Imagem - O esforço silencioso é recompensado: 3 signos vivem um momento de virada nesta quarta-feira (21 de janeiro)

O esforço silencioso é recompensado: 3 signos vivem um momento de virada nesta quarta-feira (21 de janeiro)
Imagem - Pendurar garrafas com água e vinagre na varanda: por que as pessoas recomendam e para que serve

Pendurar garrafas com água e vinagre na varanda: por que as pessoas recomendam e para que serve
Imagem - Eliminada do BBB 26, Aline Campos abre o jogo sobre rumores de romance com Jonas Sulzbach

Eliminada do BBB 26, Aline Campos abre o jogo sobre rumores de romance com Jonas Sulzbach

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
01

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista

Imagem - Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador
03

Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
04

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave