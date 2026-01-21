FIM

Alinne Moraes e Mauro Lima se separam após 14 anos juntos

Atriz e diretor têm um filho juntos, Pedro, de 12 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:48

Alinne Moraes e Mauro Lima Crédito: Reprodução

Alinne Moraes e o cineasta Mauro Lima não formam mais um casal. Os dois terminaram o casamento após 14 anos juntos. Eles se relacionavam desde 2012 e são pais de um menino, Pedro, de 12 anos.

A informação foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada à imprensa pela assessoria da artista, que costuma a ser discreta sobre a vida pessoal. Ela, inclusive, postava poucas fotos com o então marido e/ou o filho.

A última postagem de Alinne com Mauro nas redes sociais foi na virada do ano. Os dois acompanharam a queima de fogos na praia com o filho, e a atriz desejou um feliz 2026 aos seguidores. Lima comentou emojis de coração, e a então esposa respondeu também com coração.

A relação se tornou pública após os dois trabalharem juntos no filme Tim Maia. Alinne interpretou a personagem Carmem no longa, que foi dirigido pelo cineasta. Desde então, eles mantinham um relacionamento reservado, com poucas aparições públicas. A última aconteceu em outubro do ano passado, no Festival do Rio, quando o então casal acompanhou a pré-estreia de 'O Homem de Ouro', dirigido e roteirizado por Mauro.

Em entrevista à revista Caras no ano passado, Alinne tinha exaltado a parceria com marido. "Só um homem como Mauro para conseguir estar comigo. Sempre fui independente, então tem que ser um homem seguro, que não tenha medo", afirmou na época.