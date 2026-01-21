Alinne Moraes e Mauro Lima se separam após 14 anos juntos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:48
Alinne Moraes e o cineasta Mauro Lima não formam mais um casal. Os dois terminaram o casamento após 14 anos juntos. Eles se relacionavam desde 2012 e são pais de um menino, Pedro, de 12 anos.
A informação foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada à imprensa pela assessoria da artista, que costuma a ser discreta sobre a vida pessoal. Ela, inclusive, postava poucas fotos com o então marido e/ou o filho.
Alinne Moraes e Mauro Lima
A última postagem de Alinne com Mauro nas redes sociais foi na virada do ano. Os dois acompanharam a queima de fogos na praia com o filho, e a atriz desejou um feliz 2026 aos seguidores. Lima comentou emojis de coração, e a então esposa respondeu também com coração.
A relação se tornou pública após os dois trabalharem juntos no filme Tim Maia. Alinne interpretou a personagem Carmem no longa, que foi dirigido pelo cineasta. Desde então, eles mantinham um relacionamento reservado, com poucas aparições públicas. A última aconteceu em outubro do ano passado, no Festival do Rio, quando o então casal acompanhou a pré-estreia de 'O Homem de Ouro', dirigido e roteirizado por Mauro.
Em entrevista à revista Caras no ano passado, Alinne tinha exaltado a parceria com marido. "Só um homem como Mauro para conseguir estar comigo. Sempre fui independente, então tem que ser um homem seguro, que não tenha medo", afirmou na época.
"Meu marido também é feminista e isso facilita. Parte da vida passei com duas mulheres e agora são dois homens em casa. Isso me preenche", completou. "Achei que não fosse encontrar minha metade, mas é possível! Porque quando você tem clareza, você vai vendo o que não é bom. Nunca perdi muito tempo, entendi que não vou mudar ninguém", refletiu.