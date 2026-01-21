ROLOU?

Eliminada do BBB 26, Aline Campos abre o jogo sobre rumores de romance com Jonas Sulzbach

Primeira eliminada da edição, bailarina diz que boato surgiu de vídeo fora de contexto e afirma que nunca ficou com o ex-BBB

Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:48

Aline Campos deixou o Big Brother Brasil 26 na noite desta terça-feira (20) e, logo após a eliminação, precisou esclarecer rumores que circularam nas redes sociais envolvendo um suposto romance com Jonas Sulzbach. Os comentários ganharam força depois que um vídeo antigo dos dois passou a ser compartilhado por internautas.

Em entrevista ao Bate-Papo com o Eliminado, exibido logo após sua saída da casa, Aline negou qualquer envolvimento amoroso com Jonas. “É fic, senão eu beijava ele lá. Nunca ficamos”, afirmou, rebatendo diretamente os boatos.

A especulação começou quando os nomes dos participantes do BBB 26 foram divulgados e usuários resgataram uma gravação em que Aline e Jonas aparecem sozinhos, em uma situação interpretada por parte do público como íntima. A bailarina, no entanto, reforçou que a leitura feita nas redes não corresponde à realidade.

Eliminação e trajetória no reality

Aline Campos foi eliminada com 61,64% dos votos em um paredão contra Milena, que recebeu 32,50%, e Ana Paula Renault, que somou 5,86%. Apesar da curta permanência no programa, a bailarina se destacou pelas discussões com Ana Paula, veterana do BBB 16.

O conflito entre as duas teve origem fora da casa, em um episódio ocorrido há cerca de dez anos. Segundo Aline, Ana Paula teria criticado uma roupa usada por ela durante uma entrevista em um evento. O assunto voltou à tona dentro do confinamento, resultando em conversas tensas e trocas de farpas ao longo da primeira semana.