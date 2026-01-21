Karol Conká é contratada pela Globo para o BBB 26; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:32
Karol Conká está de volta à Globo. Considerada uma das maiores vilãs do Big Brother Brasil, ela assinou contrato com a emissora e agora faz parte da equipe de repercussão do BBB 26. A artista atuará como repórter da #RedeBBB, e conversará com o público nas ruas sobre os últimos acontecimentos da casa.
O conteúdo das entrevistas será exibido em flashes ao longo da programação da Globo durante a temporada. As gravações começaram na última terça-feira (20) e seguirão até abril. Com a nova função, ela passa a integrar a equipe que é composta por nomes como Thiago Oliveira, Ed Gama e Ana Clara Lima.
Karol Conká
Karol Conká participou do BBB 21 e se tornou uma das maiores vilãs da história do BBB desde sua estreia, em 2002. Ela foi eliminada em sua quarta semana de participação, com 99,17% dos votos. É o maior recorde da franquia do Big Brother no mundo.
Logo após a participação da cantora, foi lançado o documentário A Vida Depois do Tombo, produzido pela Globoplay, falando sobre a trajetória da artista após o programa e como ela viveu o cancelamento público.