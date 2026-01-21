DE VOLTA

Karol Conká é contratada pela Globo para o BBB 26; entenda

Considerada uma das maiores vilãs do programa, cantora ganhou função nova no reality show

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:32

Karol Conká no BBB 21 Crédito: Reprodução

Karol Conká está de volta à Globo. Considerada uma das maiores vilãs do Big Brother Brasil, ela assinou contrato com a emissora e agora faz parte da equipe de repercussão do BBB 26. A artista atuará como repórter da #RedeBBB, e conversará com o público nas ruas sobre os últimos acontecimentos da casa.

O conteúdo das entrevistas será exibido em flashes ao longo da programação da Globo durante a temporada. As gravações começaram na última terça-feira (20) e seguirão até abril. Com a nova função, ela passa a integrar a equipe que é composta por nomes como Thiago Oliveira, Ed Gama e Ana Clara Lima.

Karol Conká participou do BBB 21 e se tornou uma das maiores vilãs da história do BBB desde sua estreia, em 2002. Ela foi eliminada em sua quarta semana de participação, com 99,17% dos votos. É o maior recorde da franquia do Big Brother no mundo.

