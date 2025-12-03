Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial

Influenciadora revela primeiros resultados da reconstrução facial e médico detalha próxima etapa do tratamento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:07

Juju exibe resultado parcial da cirurgia Crédito: Reprodução

Dez dias após passar por uma cirurgia complexa para remover parte do óleo industrial aplicado no rosto em 2017, Juju do Pix reapareceu nas redes sociais mostrando o primeiro antes e depois do procedimento. As imagens foram publicadas na noite de segunda-feira (1º) e revelam o avanço da reconstrução facial.

Responsável pela intervenção, o cirurgião Thiago Marra afirmou que os resultados iniciais superaram as expectativas. “Já houve uma melhora importante da abertura bucal e um desinchaço rápido das bochechas, que devolveu harmonia ao contorno. Isso em apenas 10 dias de pós-operatório”, declarou.

Mesmo ainda com pontos na região da bochecha, a influenciadora já exibe diferenças marcantes em comparação ao período anterior à cirurgia. O procedimento foi realizado no dia 20, no Hospital Indianópolis, em São Paulo. Após receber alta, ela retornou a Passo Fundo (RS), onde segue sendo acompanhada.

Juju do Pix

Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
1 de 5
Juju do Pix por Reprodução

Marra explicou que uma nova cirurgia já está programada. “Ela tinha uma assimetria muito grande e uma papada muito comprometida. Não dava para retirar tudo de uma vez. A próxima etapa deve acontecer entre três e seis meses”, detalhou.

O médico também divulgou imagens do material endurecido retirado da face de Juju e reforçou a complexidade do caso. Segundo ele, o óleo estava impregnado nos tecidos, o que exigiu cautela extrema para evitar riscos como necrose. “Não sabíamos o que encontrar. Fizemos todo o descolamento com segurança, usando anestesia local. O resultado definitivo só aparece entre seis meses e um ano”, explicou.

Leia mais

Vai para a Globo? Cátia Fonseca surpreende o público e negocia volta à TV após saída da Band

Globo prepara capítulo explosivo de Três Graças com revelações chocantes

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil

O primeiro procedimento durou cerca de quatro horas e marcou o início de um processo que ainda exigirá novas intervenções. A equipe, formada pelos médicos Alexandre Algarve e Alexandre Rezende, classificou o caso como um dos mais difíceis já enfrentados.

Juju convive com o óleo industrial desde 2017. Em 2021, chegou a arrecadar R$ 20 mil para tentar realizar a cirurgia, mas doou o valor após não prosseguir com o procedimento. Agora, segundo o médico, ela deseja retomar o trabalho como comediante. “Aparência não dá direito a ninguém de ofender. Ela merece respeito”, afirmou.

Logo após a cirurgia, a influenciadora gravou um vídeo dizendo estar bem. “Estou muito feliz, sem dor, não estou tonta”, disse, agradecendo ao médico.

Leia mais

Imagem - Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza

Imagem - Tarot desta quarta (3 de dezembro) aponta boas notícias e avanços rápidos para os signos

Tarot desta quarta (3 de dezembro) aponta boas notícias e avanços rápidos para os signos

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Helena Rizzo? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Helena Rizzo? Veja preços e endereços

Tags:

Juju do pix

Mais recentes

Imagem - Flavia Saraiva dormiu na casa de Léo Pereira após beijos em festa do Flamengo, diz jornal

Flavia Saraiva dormiu na casa de Léo Pereira após beijos em festa do Flamengo, diz jornal
Imagem - Como Juju do Pix era antes do óleo mineral no rosto? Antes e depois impressiona e fotos antigas viralizam

Como Juju do Pix era antes do óleo mineral no rosto? Antes e depois impressiona e fotos antigas viralizam
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (3 de dezembro): como direcionar sua energia para ter segurança emocional e financeira

Cor e número da sorte de hoje (3 de dezembro): como direcionar sua energia para ter segurança emocional e financeira

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores
01

Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
02

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas