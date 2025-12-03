RECUPERAÇÃO

Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial

Influenciadora revela primeiros resultados da reconstrução facial e médico detalha próxima etapa do tratamento

Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:07

Juju exibe resultado parcial da cirurgia Crédito: Reprodução

Dez dias após passar por uma cirurgia complexa para remover parte do óleo industrial aplicado no rosto em 2017, Juju do Pix reapareceu nas redes sociais mostrando o primeiro antes e depois do procedimento. As imagens foram publicadas na noite de segunda-feira (1º) e revelam o avanço da reconstrução facial.

Responsável pela intervenção, o cirurgião Thiago Marra afirmou que os resultados iniciais superaram as expectativas. “Já houve uma melhora importante da abertura bucal e um desinchaço rápido das bochechas, que devolveu harmonia ao contorno. Isso em apenas 10 dias de pós-operatório”, declarou.

Mesmo ainda com pontos na região da bochecha, a influenciadora já exibe diferenças marcantes em comparação ao período anterior à cirurgia. O procedimento foi realizado no dia 20, no Hospital Indianópolis, em São Paulo. Após receber alta, ela retornou a Passo Fundo (RS), onde segue sendo acompanhada.

Marra explicou que uma nova cirurgia já está programada. “Ela tinha uma assimetria muito grande e uma papada muito comprometida. Não dava para retirar tudo de uma vez. A próxima etapa deve acontecer entre três e seis meses”, detalhou.

O médico também divulgou imagens do material endurecido retirado da face de Juju e reforçou a complexidade do caso. Segundo ele, o óleo estava impregnado nos tecidos, o que exigiu cautela extrema para evitar riscos como necrose. “Não sabíamos o que encontrar. Fizemos todo o descolamento com segurança, usando anestesia local. O resultado definitivo só aparece entre seis meses e um ano”, explicou.

O primeiro procedimento durou cerca de quatro horas e marcou o início de um processo que ainda exigirá novas intervenções. A equipe, formada pelos médicos Alexandre Algarve e Alexandre Rezende, classificou o caso como um dos mais difíceis já enfrentados.

Juju convive com o óleo industrial desde 2017. Em 2021, chegou a arrecadar R$ 20 mil para tentar realizar a cirurgia, mas doou o valor após não prosseguir com o procedimento. Agora, segundo o médico, ela deseja retomar o trabalho como comediante. “Aparência não dá direito a ninguém de ofender. Ela merece respeito”, afirmou.