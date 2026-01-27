Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa hoje (27 de janeiro)

Veja como transformar sua produtividade em ganhos reais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:40

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

O céu de hoje não aceita menos que o topo. Para os Leoninos, a competência está gritando e os chefes estão de olho; é a sua hora de brilhar.

Áries, o recado é direto: foco no bolso. É o melhor dia da semana para revisar suas finanças e barrar aqueles gastos impulsivos que drenam sua energia.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sessão da Tarde exibe um clássico infantil nesta terça-feira (27 de janeiro)

A Chave domina o Baralho Cigano desta terça-feira (27 de janeiro): soluções se revelam no momento certo

Uma escolha financeira muda tudo a partir de hoje (27 de janeiro) e inicia uma fase de dinheiro em expansão para Câncer e mais 2 signos

O Universo envia um sinal poderoso hoje (27 de janeiro) e obriga Áries, Virgem, Escorpião e Peixes a mudarem o rumo da própria história

Os signos sentem que o dia de hoje (27 de janeiro) pede cautela, silêncio e uma escolha que não deve ser feita

Já para Sagitário, a produtividade está em um nível invejável. Você vai conseguir riscar toda a sua lista de tarefas e ainda ter tempo para planejar o próximo passo.

A terra fértil de Touro garante que todo o esforço plantado hoje renderá frutos concretos muito em breve.

Leia mais

Imagem - Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Ana Paula chama Sol de inútil e gritaria toma conta do Sincerão no BBB 26; confira o resumo

Ana Paula chama Sol de inútil e gritaria toma conta do Sincerão no BBB 26; confira o resumo

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos
Imagem - Excesso de banhos pode fazer mal após os 60, alerta especialista; saiba quantas vezes é o ideal

Excesso de banhos pode fazer mal após os 60, alerta especialista; saiba quantas vezes é o ideal
Imagem - Atriz da Globo brinca que 'está meio na moda ser gay' e critica machismo na TV

Atriz da Globo brinca que 'está meio na moda ser gay' e critica machismo na TV

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
01

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

Imagem - Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha
02

Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha

Imagem - Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte
03

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
04

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas