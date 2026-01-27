Atriz da Globo brinca que 'está meio na moda ser gay' e critica machismo na TV

FAMOSOS

A atriz e humorista Fafy Siqueira vive uma fase de reconhecimento profissional e maior liberdade para falar sobre temas que sempre atravessaram sua trajetória. Recém-chegada ao elenco da nova temporada do humorístico "Tô de Graça", do Multishow, a artista refletiu sobre a carreira, vida pessoal e mudanças de comportamento ao longo dos anos.

Em entrevista à coluna Play, do O Globo, Fafy avaliou que hoje há mais espaço para discutir sexualidade, ainda que outros problemas persistam. "Acho até que está meio na moda ser gay. Vários estão se descobrindo (risos). Eu nunca saí do armário porque sou claustrofóbica, nunca nem entrei em armário. Ninguém me perguntou, então eu vou sair falando para quê? Hoje em dia há um respeito maior. O que está pior é o machismo. Isso está muito complicado. Mulheres morrendo...", disse.

Segundo a atriz, o preconceito que mais marcou sua carreira não teve relação com sua orientação sexual, mas com o fato de ser mulher. "Eu nunca tive problema por ser gay, eu tive problema por ser mulher. Eu já fui cortada por grandes diretores da TV Globo, tipo o Carlos Manga, por causa de rimas que ele achava que eu não podia fazer", comentou ela, dando até exemplos.

"Eu dizia: 'Ah, mas o Agildo Ribeiro fala umas coisas assim, o Paulo Silvino também'. E ele respondia: 'Mas eles são homens'. Eu já tive meu quadro cortado do 'Zorra' porque eu não podia falar determinadas coisas, que não eram nem pesadas, mas não podia pelo fato de eu ser uma mulher. O homem pode fazer tudo, mas a mulher, não", lamentou.

Além das reflexões sobre desigualdade, a humorista falou sobre o atual momento profissional. Ela já começou a gravar o "Tô de Graça", no qual interpreta uma contraventora que atua disfarçada como vendedora de frutas. "Ela é uma bicheira que tem, disfarçadamente, uma barraquinha de frutas embaixo da janela da Geralda (Dhu Moraes). Minha personagem é namorada da Geralda, que, no início desta nova temporada, foi viajar e tal. O público ficará sabendo que minha personagem já teve uma romance com a Graça (Rodrigo Sant'Anna) também. É bem legal".

A artista contou que o convite partiu de Rodrigo Sant’Anna. "O programa é dele, e ele gosta muito de mim. Eu tenho escutado algumas coisas muito legais desses garotos, dessa nova geração. Além disso, sou amiga de todo mundo do elenco. Sou amiga da Dhu Moraes há 50 anos. O programa tem tudo a ver comigo, é a minha cara. A Dhu e a Evelyn Castro não estão podendo gravar ainda por causa da novela "Êta mundo melhor!", então fui um reforço legal para essa falta. Elas voltam a gravar em março", falou.

Com mais de 50 anos de carreira, Fafy também se emocionou ao comentar o reconhecimento como referência para novas gerações e a homenagem que receberá no Prêmio do Humor, idealizado por Fabio Porchat. "Eu começo a chorar", disse. "Eu serei a homenageada em São Paulo e o Marco Nanini, no Rio. Estou vivendo um momento profissional muito bonito. No final do ano passado também fui duas vezes fazer o programa da Patrícia Abravanel no SBT, fiz o "Show do milhão" e ganhei R$ 80 mil, foi bom pra caramba (risos)", comemorou.