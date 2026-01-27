OPORTUNIDADE

Inscrições para seleção da Marinha na Bahia terminam nesta terça-feira (27)

Remuneração pode chegar até R$ 3,8 mil

Millena Marques

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:00

Marinha no 2 de julho Crédito: Divulgação

Os interessados em participar do processo seletivo Marinha do Brasil para profissionais de níveis fundamental e médio têm até esta terça-feira (27) para realizar as inscrições. As oportunidades são para o Serviço Militar Voluntário (SMV), na condição de Praças da Reserva de 2ª Classe, com atuação em unidades da Marinha sob a jurisdição do Comando do 2º Distrito Naval, que abrange a Bahia e Sergipe. Ao todo, são 61 vagas.

Os candidatos devem ter entre 18 e 41 anos até 28 de setembro de 2026, além de ensino médio ou fundamental completo — ou em fase de conclusão até essa data. Há vagas para homens e mulheres, com remuneração que pode chegar a R$ 3,8 mil para Cabos e R$ 2,9 mil para Marinheiros Especializados, além de benefícios e possibilidade de renovação do vínculo por até oito anos.

A maior parte das vagas está concentrada em Salvador, com oportunidades nas áreas industrial, de saúde e de apoio, contemplando especialidades como eletrônica, mecânica, enfermagem, administração e contabilidade. Também há vagas distribuídas em Aracaju, Juazeiro, Ilhéus e Bom Jesus da Lapa, principalmente para as funções de eletrotécnica, ciências contábeis e motorista de viatura administrativa.

O processo seletivo será composto por prova escrita objetiva de Língua Portuguesa, inspeção de saúde, teste de aptidão física, verificação documental e análise de títulos. A prova objetiva está marcada para o dia 15 de março de 2026. Os aprovados serão incorporados como grumetes e participarão de estágios de aprendizagem em Salvador. Após a conclusão, poderão ser promovidos às graduações de Cabo ou Marinheiro Especializado.