EMPREGOS E SOLUÇÕES

Programa oferece bolsas de R$ 700 para universitários negros no Recôncavo e Sul da Bahia

Com prazo até 28 de janeiro, 6ª edição do Programa Prosseguir garante auxílio financeiro, curso de inglês e formação de lideranças para reduzir a evasão escolar no estado.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:01

Bolsas para estudantes negros na Bahia: Saiba como ganhar auxílio mensal e curso de inglês gratuito Crédito: Shutterstock

Em mais um movimento para incentivar a equidade racial na educação, o Itaú Unibanco anuncia a abertura da 6ª edição do Programa Prosseguir. A iniciativa, desenvolvida pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) com apoio do banco, é voltada à permanência e à formação de lideranças negras no ensino superior. Este ano, o ciclo prevê 81 bolsas mensais de R$ 700, das quais 62 são viabilizadas pelo Itaú, além de curso online de inglês e atividades presenciais e online direcionadas ao desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal dos participantes. Criado em 2019, o banco já apoiou, por meio do Prosseguir, mais de 404 estudantes negros e realizou cerca de 115 encontros formativos. As inscrições podem ser feitas até o dia 28/1, através do site.

A evasão escolar entre jovens negros é um desafio estrutural no Brasil: três em cada cinco brasileiros que interrompem os estudos antes de chegar ao ensino superior são negros, segundo dados do British Council (2025), e a taxa de evasão universitária entre os que conseguem ingressar chega a 70,6%, conforme a PNAD Contínua de 2023. Ao combinar apoio financeiro e formação continuada, o Prosseguir atua diretamente na permanência universitária. Como resultado, a taxa de evasão entre jovens que participam do programa é de 0%, acompanhada de ganhos mensuráveis em planejamento de carreira, pertencimento e identificação com papéis de liderança.

Podem participar estudantes universitários (do 2º ao penúltimo ano) autodeclarados negros (pretos ou pardos), matriculados em cursos presenciais ou semipresenciais de graduação nas cidades-sede: Manaus (AM), Belém (PA), Recôncavo Baiano (BA), Sul da Bahia (BA), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Informações adicionais estão disponíveis na Chamada Pública.

O Prosseguir faz parte de uma estratégia mais ampla do Itaú de incentivo à permanência universitária e à formação de talentos diversos no Brasil. Desde 2018, o banco já investiu mais de R$ 35 milhões em iniciativas de bolsas e formação, sendo R$ 25 milhões destinados ao programa Potências, em bolsas com vigência até 2030 voltadas a universitários cotistas pretos, pardos, indígenas e quilombolas de universidades federais. O restante dos recursos é aplicado em iniciativas como o USP Diversa, iniciativa da Universidade de São Paulo apoiada pelo banco, que amplia o suporte financeiro à permanência de estudantes negros e indígenas; e o Programa de Bolsas para Jovens Talentos na Saúde, da Faculdade Sírio-Libanês, do qual o Itaú é um dos principais apoiadores, contribuindo para ampliar o acesso à formação superior na área da saúde para jovens em situação de vulnerabilidade social. Nos últimos nove anos, o banco já apoiou 983 bolsistas.