Ford abre 80 vagas gratuitas para formação em tecnologia na Grande Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:51
Quem mora na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e quer começar 2026 buscando novas oportunidades no mercado de trabalho pode se inscrever no Ford <Enter>, programa gratuito de formação profissional que abriu 80 vagas na Bahia, todas destinadas a residentes da RMS. A iniciativa prepara pessoas em situação de vulnerabilidade social para atuar como programadores de software, área com alta demanda por profissionais qualificados.
As inscrições vão até 1º de fevereiro, pelo site www.ford.com.br/sobre-aford/ford-enter. Não é exigido conhecimento prévio em tecnologia. Os interessados devem ter 16 anos ou mais, estar com o ensino médio em andamento ou concluído, possuir renda familiar de até quatro salários mínimos e comprovar residência na Região Metropolitana de Salvador.
As aulas serão presenciais, em Salvador, nos polos do Senai Cimatec Orlando Gomes e do Senai Cimatec Digital e Criativo, no Pelourinho. O curso de Front-End tem carga horária de 300 horas, com início em março, distribuídas em 35 vagas no turno da manhã e 45 vagas à tarde, ao longo de aproximadamente quatro meses.
Novidades para 2026
Uma das atualizações do programa neste ano é a ampliação da trilha de formação. Alunos que concluírem o curso de Front-End poderão seguir para a capacitação em Back-End, também com 300 horas, em turmas matutinas e vespertinas, com início previsto para fevereiro.
Criado em 2023, em São Paulo, o programa
Além do conteúdo técnico, os participantes têm acesso a aulas de lógica de programação, habilidades comportamentais, mentorias e palestras. O foco principal é a inserção no mercado de trabalho. Ao final do curso, os alunos recebem certificado do Senai, apoio na busca por emprego por meio da Rede Cidadã, além de ajuda de custo para alimentação e transporte, suporte pedagógico e assistência social.