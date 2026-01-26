Salário de até R$ 22 mil: veja quais são as 10 profissões em alta para 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:00
O mercado de trabalho brasileiro vem consolidando tendências observadas nos últimos anos. Uma delas é o crescimento e a criação de cargos voltados à área de tecnologia. Com os avanços da Inteligência Artificial (IA), as profissões ligadas ao desenvolvimento e à manutenção dessas tecnologias despontam como algumas das principais apostas para 2026.
De acordo com um levantamento do LinkedIn, plataforma voltada ao mundo corporativo, o cargo de engenheiro(a) de IA aparece como a principal aposta para o ano de 2026. Atualmente, há uma crescente popularização, além da necessidade de automatização e melhoria dos processos internos das empresas, o que depende diretamente da atuação desses profissionais.
Veja 10 profissões em alta em 2026 no Brasil
Além da tecnologia, profissões ligadas à medicina, à saúde e à ciência também devem permanecer em alta em 2026, devido ao seu caráter essencial para a sociedade.
Outra tendência apontada pelo levantamento é o fortalecimento de cargos estratégicos, como gerentes de planejamento estratégico e planejadores financeiros. Essas funções evidenciam a importância do planejamento e da inovação para que as organizações alcancem eficiência e expansão.
Dicas de como ir bem em uma entrevista
Na capital baiana, o estudo destaca funções relacionadas a serviços essenciais e à operação urbana, como saúde, segurança, mercado imobiliário, infraestrutura e finanças. Essas áreas apresentam forte predominância de trabalho presencial e alta demanda por perfis técnicos.
Veja 10 profissões em alta em 2026 em Salvador