MERCADO DE TRABALHO

Salário de até R$ 22 mil: veja quais são as 10 profissões em alta para 2026

Mercado de trabalho brasileiro vem consolidando tendências observadas nos últimos anos

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:00

Carteira de trabalho Crédito: Shutterstock

O mercado de trabalho brasileiro vem consolidando tendências observadas nos últimos anos. Uma delas é o crescimento e a criação de cargos voltados à área de tecnologia. Com os avanços da Inteligência Artificial (IA), as profissões ligadas ao desenvolvimento e à manutenção dessas tecnologias despontam como algumas das principais apostas para 2026.

De acordo com um levantamento do LinkedIn, plataforma voltada ao mundo corporativo, o cargo de engenheiro(a) de IA aparece como a principal aposta para o ano de 2026. Atualmente, há uma crescente popularização, além da necessidade de automatização e melhoria dos processos internos das empresas, o que depende diretamente da atuação desses profissionais.

Além da tecnologia, profissões ligadas à medicina, à saúde e à ciência também devem permanecer em alta em 2026, devido ao seu caráter essencial para a sociedade.

Outra tendência apontada pelo levantamento é o fortalecimento de cargos estratégicos, como gerentes de planejamento estratégico e planejadores financeiros. Essas funções evidenciam a importância do planejamento e da inovação para que as organizações alcancem eficiência e expansão.

Salvador

Na capital baiana, o estudo destaca funções relacionadas a serviços essenciais e à operação urbana, como saúde, segurança, mercado imobiliário, infraestrutura e finanças. Essas áreas apresentam forte predominância de trabalho presencial e alta demanda por perfis técnicos.