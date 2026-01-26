Acesse sua conta
Salário de até R$ 22 mil: veja quais são as 10 profissões em alta para 2026

Mercado de trabalho brasileiro vem consolidando tendências observadas nos últimos anos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:00

Carteira de trabalho
Carteira de trabalho Crédito: Shutterstock

O mercado de trabalho brasileiro vem consolidando tendências observadas nos últimos anos. Uma delas é o crescimento e a criação de cargos voltados à área de tecnologia. Com os avanços da Inteligência Artificial (IA), as profissões ligadas ao desenvolvimento e à manutenção dessas tecnologias despontam como algumas das principais apostas para 2026.

De acordo com um levantamento do LinkedIn, plataforma voltada ao mundo corporativo, o cargo de engenheiro(a) de IA aparece como a principal aposta para o ano de 2026. Atualmente, há uma crescente popularização, além da necessidade de automatização e melhoria dos processos internos das empresas, o que depende diretamente da atuação desses profissionais.

Veja 10 profissões em alta em 2026 no Brasil

Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 8 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 2 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 4 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 11 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 22 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 12 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 5 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 7 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 5 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 9 mil/mês por Reprodução
1 de 10
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 8 mil/mês por Reprodução

Além da tecnologia, profissões ligadas à medicina, à saúde e à ciência também devem permanecer em alta em 2026, devido ao seu caráter essencial para a sociedade.

Outra tendência apontada pelo levantamento é o fortalecimento de cargos estratégicos, como gerentes de planejamento estratégico e planejadores financeiros. Essas funções evidenciam a importância do planejamento e da inovação para que as organizações alcancem eficiência e expansão.

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock
Prepare exemplos reais das suas conquistas para dar força às suas respostas. por
Vista-se de acordo com o estilo da empresa para transmitir profissionalismo. por
Chegue alguns minutos antes para demonstrar pontualidade e organização. por Imagem: fizkes | Shutterstock
Pratique respostas a perguntas comuns para se sentir mais seguro na hora. por Shutterstock
Fale de forma clara e objetiva para mostrar confiança e preparo. por Shutterstock
Mantenha contato visual e boa postura para transmitir credibilidade. por Shutterstock
Faça perguntas relevantes para mostrar interesse e envolvimento. por Shutterstock
Demonstre entusiasmo pela vaga e pela oportunidade de contribuir. por Shutterstock
Agradeça ao final para deixar uma impressão positiva e profissional. por
1 de 10
Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock

Salvador

Na capital baiana, o estudo destaca funções relacionadas a serviços essenciais e à operação urbana, como saúde, segurança, mercado imobiliário, infraestrutura e finanças. Essas áreas apresentam forte predominância de trabalho presencial e alta demanda por perfis técnicos.

Veja 10 profissões em alta em 2026 em Salvador

Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
1 de 10
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução

Trabalho Emprego Profissões

