Além das palavras: os cinco hábitos que transmitem confiança e aceleram a carreira em 2026

Falhas na comunicação são apontadas por 86% dos executivos como a maior causa de erros no trabalho. Especialistas explicam como a postura e a assertividade tornaram-se o novo "padrão-ouro" da liderança.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:30

A
A "comunicação assertiva" aparece no topo das power skills mais demandadas por recrutadores em 2026 Crédito: Shutterstock

No dinâmico mercado de trabalho de 2026, onde a Inteligência Artificial automatiza tarefas técnicas em velocidade sem precedentes, um diferencial humano resiste como a moeda mais valiosa do mundo corporativo: a capacidade de gerar confiança. Não se trata apenas do que é dito, mas de como a mensagem é entregue e percebida.

Um levantamento recente da plataforma Pumble revela um dado alarmante: 86% dos funcionários e executivos apontam a falta de uma comunicação eficaz como a principal culpada pelas falhas e retrabalhos no ambiente de trabalho. A estatística ecoa números do Project Management Institute Brasil (PMI), que indica que 76% das grandes empresas veem a comunicação deficiente como o motivo central para o fracasso de projetos de alto orçamento.

Sobrevivência Estratégica

Nesse cenário, dominar a arte de transmitir credibilidade deixou de ser um "adicional" para se tornar uma competência obrigatória de sobrevivência. “Saber se comunicar é um dos pilares fundamentais no mundo profissional. Uma abordagem eficaz não beneficia apenas a imagem individual, mas contribui para o sucesso coletivo da organização”, afirma Mara Leme Martins, PhD e vice-presidente do BNI Brasil (Business Network International).

Segundo o relatório Workplace Learning do LinkedIn, a "comunicação assertiva" aparece no topo das power skills mais demandadas por recrutadores em 2026. A explicação é lógica: em ambientes de trabalho híbridos e assíncronos, a clareza reduz o ruído e acelera a tomada de decisão.

O impacto desses hábitos vai além da harmonia do escritório; ele reflete diretamente no plano de carreira. Profissionais com alta pontuação em competências comunicativas têm, em média, progressão salarial 20% mais rápida do que seus pares estritamente técnicos.

"Uma reputação positiva pode abrir portas para novas oportunidades e crescimento na carreira", conclui Mara Leme Martins. Em 2026, a comunicação não é apenas uma habilidade interpessoal — é o motor que move a economia da confiança e o combustível que impulsiona os grandes líderes da Bahia e do Brasil.

Os cinco hábitos que constroem autoridade e confiança

Para quem busca subir na hierarquia corporativa ou consolidar sua influência, Mara Leme Martins e analistas de carreira sugerem cinco comportamentos-chave:

1. O Poder da Linguagem Corporal (O "Não-Falado") Muitos profissionais focam excessivamente no roteiro do que vão dizer, esquecendo que a imagem fala antes da voz. Dados do Pew Research Center mostram que a linguagem corporal é um componente crítico na percepção de credibilidade. 

  • Na prática: Manter uma postura aberta, contato visual firme e gestos que acompanham o ritmo da fala são sinais silenciosos de domínio e segurança. Ombros caídos ou olhar esquivo podem sinalizar insegurança, mesmo que o discurso seja brilhante. 
2. Escuta Ativa e Empatia Radical A comunicação de impacto não é um monólogo. Ouvir tornou-se uma ferramenta de poder. A escuta ativa — o ato de ouvir sem interromper ou preparar a resposta enquanto o outro fala — demonstra respeito e inteligência emocional. 
  • Na prática: Líderes que escutam antes de decidir geram 25% mais engajamento em suas equipes, segundo dados de monitoramento de cultura organizacional. 
3. Assertividade com Clareza Executiva No mundo das informações rápidas, ser prolixo é um erro fatal. A confiança é transmitida por quem consegue explicar temas complexos de forma simples. 
  • Na prática: Substitua o "acho que talvez possamos" por "eu recomendo o caminho X baseado no dado Y". A assertividade elimina a ambiguidade e transmite comando. 
4. Consistência entre o "On" e o "Off" A confiança é fruto da previsibilidade. Se o seu perfil no LinkedIn transmite uma imagem de inovador, mas suas reuniões presenciais são marcadas pelo conservadorismo e resistência, ocorre uma "quebra de marca pessoal". 
  • Na prática: Mantenha um tom de voz e uma postura profissional coerentes em todos os canais de contato com stakeholders. 
5. Vulnerabilidade Estratégica Contrariando o antigo dogma de que "líderes não erram", o mercado atual valoriza quem admite lacunas e busca soluções colaborativas. 
  • Na prática: Demonstrar que você não tem todas as respostas, mas sabe onde buscá-las, transmite uma autoconfiança muito maior do que tentar mascarar erros. 

