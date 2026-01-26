EMPREGOS E SOLUÇÕES

Além das palavras: os cinco hábitos que transmitem confiança e aceleram a carreira em 2026

Falhas na comunicação são apontadas por 86% dos executivos como a maior causa de erros no trabalho. Especialistas explicam como a postura e a assertividade tornaram-se o novo "padrão-ouro" da liderança.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:30

A "comunicação assertiva" aparece no topo das power skills mais demandadas por recrutadores em 2026 Crédito: Shutterstock

No dinâmico mercado de trabalho de 2026, onde a Inteligência Artificial automatiza tarefas técnicas em velocidade sem precedentes, um diferencial humano resiste como a moeda mais valiosa do mundo corporativo: a capacidade de gerar confiança. Não se trata apenas do que é dito, mas de como a mensagem é entregue e percebida.

Um levantamento recente da plataforma Pumble revela um dado alarmante: 86% dos funcionários e executivos apontam a falta de uma comunicação eficaz como a principal culpada pelas falhas e retrabalhos no ambiente de trabalho. A estatística ecoa números do Project Management Institute Brasil (PMI), que indica que 76% das grandes empresas veem a comunicação deficiente como o motivo central para o fracasso de projetos de alto orçamento.

Sobrevivência Estratégica

Nesse cenário, dominar a arte de transmitir credibilidade deixou de ser um "adicional" para se tornar uma competência obrigatória de sobrevivência. “Saber se comunicar é um dos pilares fundamentais no mundo profissional. Uma abordagem eficaz não beneficia apenas a imagem individual, mas contribui para o sucesso coletivo da organização”, afirma Mara Leme Martins, PhD e vice-presidente do BNI Brasil (Business Network International).

Segundo o relatório Workplace Learning do LinkedIn, a "comunicação assertiva" aparece no topo das power skills mais demandadas por recrutadores em 2026. A explicação é lógica: em ambientes de trabalho híbridos e assíncronos, a clareza reduz o ruído e acelera a tomada de decisão.

O impacto desses hábitos vai além da harmonia do escritório; ele reflete diretamente no plano de carreira. Profissionais com alta pontuação em competências comunicativas têm, em média, progressão salarial 20% mais rápida do que seus pares estritamente técnicos.

"Uma reputação positiva pode abrir portas para novas oportunidades e crescimento na carreira", conclui Mara Leme Martins. Em 2026, a comunicação não é apenas uma habilidade interpessoal — é o motor que move a economia da confiança e o combustível que impulsiona os grandes líderes da Bahia e do Brasil.

Os cinco hábitos que constroem autoridade e confiança

Para quem busca subir na hierarquia corporativa ou consolidar sua influência, Mara Leme Martins e analistas de carreira sugerem cinco comportamentos-chave: