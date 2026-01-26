EMPREGOS E SOLUÇÕES

FGV abre inscrições para a 3ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social

Iniciativa vai reconhecer práticas de impacto social em seis eixos temáticos e premiar organizações com até R$ 50 mil

Carmen Vasconcelos

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:50

O prêmio tem como objetivo identificar, valorizar e destacar práticas exemplares que contribuam para a melhoria da qualidade de vida de populações em situação de vulnerabilidade social no Brasil Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio FGV de Responsabilidade Social, ação da Fundação Getulio Vargas (FGV), por meio do Fórum de Responsabilidade Social da FGV Conhecimento, em parceria com a Globo e a Aegea. O prêmio tem como objetivo identificar, valorizar e destacar práticas exemplares que contribuam para a melhoria da qualidade de vida de populações em situação de vulnerabilidade social no Brasil. As instituições interessadas podem inscrever seus projetos gratuitamente até 31 de março.

Em 2026, a premiação contempla ações desenvolvidas nos seguintes eixos: educação; arte e cultura; esporte comunitário; saúde; meio ambiente e saneamento; e cultura da paz. Podem se inscrever Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sediadas no país, conforme definição do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei nº 13.019/2014), com práticas já implementadas e em funcionamento há, pelo menos, um ano.

Uma das novidades desta edição está no modelo do prêmio. Serão selecionadas seis organizações vencedoras, uma por eixo temático. Cinco delas receberão R$ 20 mil cada, e a proposta escolhida como Melhor Prática de Responsabilidade Social será premiada com R$ 50 mil. A mudança visa ampliar a pluralidade temática dos projetos reconhecidos e incentivar a participação de grupos atuantes em áreas historicamente menos contempladas.

“Iniciativas como essa são importantes para que a gente possa realmente impulsionar a agenda de responsabilidade social, uma vez que temos tantas mazelas, tantas desigualdades aqui no país”, afirmou Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, na cerimônia do prêmio anterior.

As instituições interessadas deverão apresentar, no ato da inscrição, documentação que comprove a implementação da prática, incluindo cartão CNPJ atualizado, relatório descritivo da iniciativa e registros fotográficos da execução. Materiais complementares, como reportagens jornalísticas, estudos de impacto e relatórios institucionais, poderão ser enviados de forma facultativa.

A avaliação ocorrerá em três etapas: análise documental e homologação das inscrições; pré-seleção por uma comissão avaliadora composta de especialistas técnicos; e, por fim, avaliação final por um Conselho designado pela FGV. Os projetos serão analisados a partir de critérios como impacto social e/ou geração de emprego e renda, replicabilidade, inovação, diversidade e equidade, bem como diferenciais demonstrados pelas iniciativas.

A última edição do prêmio contou com 970 inscritos de todo o país – mais do que o triplo das inscrições recebidas em 2024. Para esta edição, a perspectiva de André Mendonça, coordenador do Fórum de Responsabilidade Social e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), é que seja ainda maior o número de propostas analisadas pela comissão avaliadora.

“Tem muita gente trabalhando e levando solidariedade, levando esperança a tantos que precisam. E a nossa esperança é que novos adiram a essas práticas, e as práticas já existentes se consolidem e consigam ainda alcançar mais pessoas”, declarou o ministro, também na cerimônia do prêmio anterior.

Além das premiações em dinheiro, o Prêmio FGV de Responsabilidade Social 2026 irá conceder menções honrosas a iniciativas de destaque, sem contrapartida financeira, como forma de reconhecimento público aos esforços voltados à melhoria da qualidade de vida de populações vulneráveis.

O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do Prêmio FGV de Responsabilidade Social.