OPORTUNIDADE

Concursos públicos com inscrições abertas oferecem cerca de 2 mil vagas e salários até R$ 35 mil

Há vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

Millena Marques

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 05:00

Prova de concurso público Crédito: Freepik

Ao menos sete concursos públicos estão com inscrições abertas e edital publicado. São cerca de 2 mil vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2,3 mil a R$ 35 mil, para jornadas que vão de 25 a 40 horas semanais. Confira oportunidades:

Ministério Público de Santa Catarina

o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) abriu vagas para o cargo de promotor em concurso público. Os salários chegam a R$ 34 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de janeiro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é R$ 350, conforme o edital.

Prefeitura de Croatá

A prefeitura de Croatá, no estado do Ceará, abriu 602 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 10,5 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site da banca escolhida para o certame, o Instituto Legatus. A taxa de inscrição varia entre R$ 85 e R$ 130, conforme o edital.

Prefeitura de Aragarças

A Prefeitura de Aragarças, no estado de Goiás, abriu 82 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 3,1 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Itame Concursos. A taxa de inscrição varia entre R$ 30 e R$ 50, conforme o edital.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (DPE-MT)

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (DPE-MT) publicou o edital do concurso público para o cargo de Defensor Público de Primeira Classe. São oferecidas 30 vagas, com remuneração inicial de R$ 35.659,85.

Telebras

A empresa Telecomunicações Brasileiras (Telebras) está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 15 cargos, com o total de 930 vagas. As candidaturas podem ser realizadas até às 18h do dia 2 de janeiro. Os salários chegam a R$ 11,6 mil e as jornadas semanais são de 40 horas.

Prefeitura de Resende

A Prefeitura de Resende, no Rio de Janeiro, abriu inscrições para um concurso público com 130 vagas para ensino médio na área da educação. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de dezembro, no site do Consulpam, banca organizadora do certame.

Prefeitura de Cacique Doble

A prefeitura de Cacique Doble, no estado do Rio Grande do Sul, abriu 42 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 10,5 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle). A taxa de inscrição varia entre R$ 80 e R$ 120, conforme o edital.