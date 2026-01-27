NOVO LIVRO

Marca pessoal supera currículo e vira diferencial decisivo para crescer na carreira

Pesquisa mostra que até 61% dos executivos já priorizam posicionamento estratégico e presença digital na hora de avaliar profissionais

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12:26

Mentora e consultora Lílian Tostas Crédito: Divulgação

A ideia de que um bom currículo basta para impulsionar a carreira vem perdendo força rapidamente. Um levantamento recente realizado para a Aurora University revela que, para metade dos profissionais, construir uma marca pessoal consistente já é mais relevante do que a formação registrada no papel. Entre executivos, essa percepção é ainda mais expressiva: 61% afirmam considerar o personal branding como fator decisivo para crescimento profissional.

O peso da presença digital ajuda a explicar esse movimento. Dados do estudo indicam que perfis completos no LinkedIn podem apresentar até 71% mais retorno em comparação aos de profissionais que não investem na própria imagem online. Esse ambiente cada vez mais competitivo serve de base para o capítulo “Transforme seus dons em resultados: como alinhar talento e impacto”, assinado pela mentora e consultora Lílian Tostas no livro Encontre Sua Marca – Vol. 6: A Nova Era das Marcas Sustentáveis.

Ciência e carreira caminham juntas

A proposta defendida pela autora também encontra respaldo científico. Uma pesquisa publicada pela revista Frontiers in Psychology, que analisou quase 500 profissionais, apontou uma relação direta entre personal branding, satisfação na carreira e percepção de empregabilidade - entendida como a certeza de ser relevante e desejado pelo mercado.

No capítulo, Lílian Tostas sustenta que habilidades sem direcionamento estratégico acabam sendo desperdiçadas. “Talentos e competências individuais, quando bem identificados e corretamente posicionados, deixam de ser apenas potenciais e passam a gerar resultados concretos”, explica. O conteúdo é apresentado como um guia prático para quem sente que não tem o devido reconhecimento profissional, indicando caminhos para transformar capacidades em ativos estratégicos.

Mentora de carreira, consultora, analista comportamental e palestrante TEDx, Lílian Tostas é doutora em Química pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Com quase 20 anos de experiência no ensino superior, ela alia rigor acadêmico ao desenvolvimento de metodologias próprias voltadas à valorização de talentos no mercado de trabalho.

Serviço:

Livro: Encontre Sua Marca – Volume 6: A Nova Era das Marcas Sustentáveis

Editora: DB Academia do Saber

● Capítulo: Transforme Seus Dons em Resultados: Como Alinhar Talento e Impacto