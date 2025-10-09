OPORTUNIDADE

Governo abre concurso público com 460 vagas e salários de até R$ 11,3 mil

As funções são para cargos de níveis médio e superior

Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

O Governo de Pernambuco publicou um edital do Concurso Público Unificado (CPU) do estado nesta quinta-feira (9). O certame prevê 460 vagas para cargos de níveis médio e superior com salários que variam entre que variam entre R$ 2,1 mil e R$ 11,3 mil.

As inscrições serão feitas, exclusivamente, pela internet, até o dia 7 de novembro, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora. Os valores das taxas de inscrição serão de R$ 90, para nível médio, de R$ 130, para nível superior e de R$ 190 para o gestor governamental.

As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de quatro horas e serão realizadas em Manaus, em 7 de dezembro de 2025, sendo de nível médio pela manhã, com fechamento dos portões às 8h, horário de Manaus, e nível superior pela parte da tarde, fechamento dos portões às 14h30.