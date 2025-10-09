Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo abre concurso público com 460 vagas e salários de até R$ 11,3 mil

As funções são para cargos de níveis médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

O Governo de Pernambuco publicou um edital do Concurso Público Unificado (CPU) do estado nesta quinta-feira (9). O certame prevê 460 vagas para cargos de níveis médio e superior com salários que variam entre que variam entre R$ 2,1 mil e R$ 11,3 mil.

As inscrições serão feitas, exclusivamente, pela internet, até o dia 7 de novembro, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora. Os valores das taxas de inscrição serão de R$ 90, para nível médio, de R$ 130, para nível superior e de R$ 190 para o gestor governamental.

Veja vagas do concurso do Governo de Pernambuco

Veja vagas do concurso do Governo de Pernambuco por Reprodução
Veja vagas do concurso do Governo de Pernambuco por Reprodução
Veja vagas do concurso do Governo de Pernambuco por Reprodução
Veja vagas do concurso do Governo de Pernambuco por Reprodução
1 de 4
Veja vagas do concurso do Governo de Pernambuco por Reprodução

As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de quatro horas e serão realizadas em Manaus, em 7 de dezembro de 2025, sendo de nível médio pela manhã, com fechamento dos portões às 8h, horário de Manaus, e nível superior pela parte da tarde, fechamento dos portões às 14h30.

O concurso contará com provas objetivas, de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, além de prova discursiva.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 5,3 mil

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 5,3 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 419 vagas e salários de até R$ 4,7 mil

Prefeitura abre concurso público com 419 vagas e salários de até R$ 4,7 mil

Imagem - Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil

Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil
Imagem - Veja o que o casamento de Odete e César ensina sobre fortunas e contratos

Veja o que o casamento de Odete e César ensina sobre fortunas e contratos
Imagem - RedeMix inaugura nova loja em Salvador e gera 140 empregos; veja como se candidatar

RedeMix inaugura nova loja em Salvador e gera 140 empregos; veja como se candidatar

MAIS LIDAS

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
01

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
02

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana
03

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Motoboy que ficou cego após beber uísque com metanol tem alta após 45 dias e lembra sintomas: 'Queimava'
04

Motoboy que ficou cego após beber uísque com metanol tem alta após 45 dias e lembra sintomas: 'Queimava'