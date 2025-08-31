POLÊMICA

Pastora da Bahia detona cristãos que seguem Carlinhos Maia e Anitta: 'Acham bonito o pecado?'

Nathalia Carvalho, de Juazeiro, chamou influenciadores de 'imorais': 'Disseminam depravação'

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 12:25

A pastora Nathalia Carvalho, de Juazeiro (BA), detonou, durante um culto, os cristãos que seguem Carlinhos Maia e Anitta. Ela chamou esses internautas de "imorais", e afirmou que eles ajudam disseminar a "depravação".

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a pastora começa falando sobre as denúncias sobre a adultização de crianças e adolescentes feitas em um vídeo do influenciador Felca. Dias depois, o influenciador Hytalo Santos, que aparecia na publicação, e seu marido, Israel Nata Vicente, foram presos. Neste momento, ela cita Carlinhos Maia como 'pecado'.

"A quantidade de crente que seguia ele, o Hytalo, e depois foi lá e desseguiu por causa da denúncia [do Felca], não tá escrito. Só que tu pode enganar as pessoas, só não engana Deus (…) ‘Vou seguir o Carlinhos Maia’… Pra quê? ‘Acho engraçado as coisas dele’. Acha engraçado o quê, o pecado?", falou.

"Não adianta ir pra rede social e dizer ‘Isso mesmo Felca’ e seguir um bocado de gente imoral. Achou lindo o que o Felca fez, mas tu seguia [o Hytalo], achava bonito, curtia… Você ajudava a financiar assistindo os vídeos", completou Nathalia.

Na sequência, ela volta a citar Carlinhos Maia e detona também a cantora Anitta. "Eu fico olhando um bocado de gente seguindo Anitta, Carlinhos Maia, e eu penso: ‘Meu Deus, o que esse povo tem na cabeça?’ Acha bonito o pecado, a imoralidade? Seguem pessoas fúteis, que falam de tudo, menos de Deus, que te ajudam apenas a ser mais imoral".

A pastora publicou um trecho da sua pregação no Instagram e, mais uma vez, teceu críticas aos cristãos que consomem "depravação". "Aos que se dizem CRENTES e batem palmas para o que o Felca fez, mas continuam seguindo e consumindo o conteúdo de influenciadores que disseminam imoralidade e depravação: você ajuda a crescer tudo que o Felca denunciou", escreveu.

