Eclipse vai escurecer o dia por mais de 6 minutos: saiba quando e onde assistir

Lua ocultará o Sol por completo e alguns países poderão acompanhar o "evento astronômico do século"

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 10:42

Eclipse
Eclipse Crédito: Shutterstock

Um eclipse solar total promete ser o maior espetáculo astronômico do século XXI. A Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) prevê que o evento aconteça em uma segunda-feira, no dia 2 de agosto de 2027, e deixe parte do planeta no escuro por 6 minutos e 22 segundos.

O eclipse será visível a partir do hemisfério oriental, em grande parte da Europa, África e sul da Ásia. Mas apenas 10 países conseguirão ver o fenômeno de forma total - quando a Lua cobre completamente o Sol: Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália, segundo o site Eclipse Wise.

Eclipse

Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
1 de 7
Eclipse por Shutterstock

Segundo o portal especializado Space, esse evento está sendo chamado de "o eclipse do século" devido à sua duração, de até 6 minutos e 22 segundos. Para comparação, o eclipse solar total de 8 de abril de 2024, que cruzou o México, os Estados Unidos e o Canadá, teve uma totalidade máxima de 4 minutos e 28 segundos, já considerada longa. Ainda assim, o eclipse de 2027 deve superar amplamente esse tempo.

Um mapa publicado pela Nasa mostra a posição exata onde a faixa de sombra da Lua será projetada na Terra. Essa estreita faixa terá uma largura de 257,7 quilômetros. Não serão todos os lugares da lista, porém, que o eclipse solar total durará 6 minutos e 22 segundos.  De acordo com o portal Space, isso deverá ocorrer no Egito.

Um eclipse solar total acontece quando a Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol, cobrindo completamente o disco solar por alguns minutos. Como resultado, a sombra da Lua projetada na Terra leva a uma escuridão temporária em alguns pontos do planeta. Isso só ocorre ocasionalmente, já que a órbita da Lua não está no mesmo plano exato da Terra e do Sol.

