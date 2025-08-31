Nome considerado mais bonito do mundo é usado por muitas brasileiras; descubra qual é

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 31 de agosto de 2025
Sophie e Zayn foram considerados os nomes mais bonitos do mundo em uma pesquisa britânica que analisou a sonoridade e as emoções evocadas por diferentes combinações.
O estudo foi conduzido pela marca britânica My 1st Years em parceria com o Dr. Bodo Winter, professor de linguística cognitiva da Universidade de Birmingham.
Origem dos sobrenomes
O levantamento destacou que não apenas a fonética, mas também aspectos culturais, históricos e familiares influenciam na percepção de beleza de um nome.
Segundo o especialista, detalhes sutis, como a combinação com o sobrenome, também devem ser levados em conta.
“Se o seu sobrenome começa com a letra ‘S’, é recomendável não dar ao seu filho um nome terminado em ‘s’, porque os dois ‘s’ se misturam na pronúncia”, explicou Winter.
A equipe reuniu nomes populares de bebês em diferentes partes do mundo com base em estudos de 2018.
Em seguida, voluntários britânicos avaliaram como cada nome soava quando pronunciado e ouvido em voz alta. Aqueles que despertavam emoções mais positivas subiram no ranking.
Foi assim que Sophie conquistou o primeiro lugar entre os nomes femininos, enquanto Zayn liderou entre os masculinos — influência atribuída, em parte, ao cantor Zayn Malik, ex-integrante da banda One Direction.
No Brasil, os registros de recém-nascidos mostram preferências que misturam tradição e tendências modernas. De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), os nomes femininos mais escolhidos recentemente foram:
Esses nomes refletem tanto a força de referências bíblicas quanto o gosto por combinações compostas, uma marca constante na escolha dos pais brasileiros.