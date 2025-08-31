FATOS CURIOSOS

Nome considerado mais bonito do mundo é usado por muitas brasileiras; descubra qual é

Estudo analisa a sonoridade dos nomes e revela quais soam mais agradáveis aos ouvidos

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 07:01

Pesquisa mostra que fatores culturais e emocionais influenciam na escolha do nome Crédito: Freepik

Sophie e Zayn foram considerados os nomes mais bonitos do mundo em uma pesquisa britânica que analisou a sonoridade e as emoções evocadas por diferentes combinações.

O estudo foi conduzido pela marca britânica My 1st Years em parceria com o Dr. Bodo Winter, professor de linguística cognitiva da Universidade de Birmingham.

O levantamento destacou que não apenas a fonética, mas também aspectos culturais, históricos e familiares influenciam na percepção de beleza de um nome.

Segundo o especialista, detalhes sutis, como a combinação com o sobrenome, também devem ser levados em conta.

“Se o seu sobrenome começa com a letra ‘S’, é recomendável não dar ao seu filho um nome terminado em ‘s’, porque os dois ‘s’ se misturam na pronúncia”, explicou Winter.

Como a pesquisa foi feita

A equipe reuniu nomes populares de bebês em diferentes partes do mundo com base em estudos de 2018.

Em seguida, voluntários britânicos avaliaram como cada nome soava quando pronunciado e ouvido em voz alta. Aqueles que despertavam emoções mais positivas subiram no ranking.

Foi assim que Sophie conquistou o primeiro lugar entre os nomes femininos, enquanto Zayn liderou entre os masculinos — influência atribuída, em parte, ao cantor Zayn Malik, ex-integrante da banda One Direction.

Os nomes femininos mais registrados no Brasil

No Brasil, os registros de recém-nascidos mostram preferências que misturam tradição e tendências modernas. De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), os nomes femininos mais escolhidos recentemente foram:

Helena

Maria Alice



Alice



Laura



Cecília



Maria Cecília



Maite



Heloísa



Maria Clara



Antonella

