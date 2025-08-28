CIÊNCIA

Cientistas descobrem que a Terra está 'fora do espaço seguro' para a humanidade

Estudo mostra que a ação humana danificou os sistemas de suporte à vida do planeta, gerando um risco iminente à existência da espécie

Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:07

A pesquisa revela que seis dos nove “limites planetários”, essenciais para a vida na Terra, já foram ultrapassados Crédito: Freepik

Cientistas alertam que os sistemas de suporte à vida na Terra foram danificados a um nível extremo. A pesquisa aponta que estamos próximos de um risco iminente de extermínio da espécie humana, pois o planeta já ultrapassou os seus limites seguros.

A pesquisa concluiu que seis dos nove “limites planetários” foram rompidos pela ação humana. Os limites planetários são elementos essenciais para a existência da vida, como o clima, a água e a diversidade da vida selvagem.

Veja quais lugares da Bahia já tiveram tremor de terra em julho 1 de 12

Romper com essas barreiras significa afastar o planeta do estado seguro e estável que existiu durante o Holoceno, a era em que toda a civilização humana surgiu. O alerta é de que a civilização moderna está em perigo.

O que são os "limites planetários"

A avaliação foi a primeira em anos de todos os nove limites planetários existentes. O único limite que não está ameaçado é o ozônio atmosférico. Dois limites estão em um estado crítico: a poluição do ar e a acidificação dos oceanos.

O estudo destaca que os limites planetários não são irreversíveis, mas indicam um início de deterioração maior. A situação atual é crítica e exige uma mudança de comportamento urgente para que a vida no planeta seja preservada.

A vida biológica corre mais risco

Os pesquisadores alertam que o maior risco é o de os quatro limites biológicos estarem em um nível de risco muito alto. O mundo vivo é vital para o planeta, pois participa de muitas mudanças físicas, como a absorção de dióxido de carbono pelas árvores, por exemplo.

O mesmo estudo também concluiu que muitos limites já foram ultrapassados faz tempo, como a integridade da biosfera, a partir do século 19. Outros limites, como o das mudanças climáticas, foram superados a partir da década de 1980.

A agropecuária contribui para o problema

O estudo ressalta que o setor da agricultura é responsável por despejar grandes quantidades de nitrogênio e fósforo na água, causando a eutrofização dos corpos d’água com o aumento de algas. As consequências desse comportamento para o meio ambiente são drásticas.