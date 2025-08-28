Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cientistas descobrem que a Terra está 'fora do espaço seguro' para a humanidade

Estudo mostra que a ação humana danificou os sistemas de suporte à vida do planeta, gerando um risco iminente à existência da espécie

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:07

A pesquisa revela que seis dos nove “limites planetários”, essenciais para a vida na Terra, já foram ultrapassados
A pesquisa revela que seis dos nove “limites planetários”, essenciais para a vida na Terra, já foram ultrapassados Crédito: Freepik

Cientistas alertam que os sistemas de suporte à vida na Terra foram danificados a um nível extremo. A pesquisa aponta que estamos próximos de um risco iminente de extermínio da espécie humana, pois o planeta já ultrapassou os seus limites seguros.

A pesquisa concluiu que seis dos nove “limites planetários” foram rompidos pela ação humana. Os limites planetários são elementos essenciais para a existência da vida, como o clima, a água e a diversidade da vida selvagem.

Veja quais lugares da Bahia já tiveram tremor de terra em julho

Santaluz registrou um abalo sísmico de 2.5 mR no dia 23 de julho, às 19h por Reprodução
Itaparica teve um tremor de terra de 1.8 mR no dia 22 de julho, por volta das 17h  por Divulgação
Vera Cruz teve tremor de terra nos dias 22 (1.8 mR) e 20 de julho (2.4 mR) por Reprodução/Instagram
Jaguarari teve dois tremores de terra no dia 20 de julho: o primeiro de 1.7 mR; e o segundo de 2.1 mR por Divulgação/Prefeitura Municipal
Jacobina registrou dois tremores: um no dia 18 de julho (2.2 mR) e outro no dia 19 de julho (1.9 mR). Moradores da região relataram ter sentido os tremores com intensidade por Divulgação/Prefeitura de Jacobina
Santaluz teve um tremor de terra de magnitude 2.2 mR no dia 16 de julho por Divulgação
No dia 14 de julho, Curaçá teve um abalo sísmico de 1.9 mR. Não houve relatos de moradores da região que tenham sentido algum tremor por Divulgação
Iramaia, no Sudoeste da Bahia, registrou um tremor no dia 8 de julho, com magnitude de 2.0 mR por Reprodução/Prefeitura de Iramaia
Também no dia 8 de julho, Jaguarari teve um tremor de terra de 3.2 mR. Populares da região relataram ter sentido fortemente o abalo, acompanhado por um som de estrondo, que provocou rachaduras em vidros de janelas, bem como a queda de objetos em estantes e prateleiras por Divulgação
Em Maracás, no Sudoeste da Bahia, o tremor teve 2.2 mR de intensidade preliminar, no dia 7 de julho por Reprodução/Prefeitura de Maracás
No dia 6 de julho, Jacobina registrou um tremor de 1.8 mR; no dia 3 de julho, foram três: o primeiro às 01h05 (1.6 mR); o segundo às 03h18 (2.5 mR); e o terceiro às 10h37 (2.0 mR). Apenas o último foi sentido por moradores por Reprodução/Prefeitura de Jacobina
Jacobina teve um tremor de terra de 2.0 mR no dia 27 de julho por Divulgação/Prefeitura de Jacobina
1 de 12
Santaluz registrou um abalo sísmico de 2.5 mR no dia 23 de julho, às 19h por Reprodução

Romper com essas barreiras significa afastar o planeta do estado seguro e estável que existiu durante o Holoceno, a era em que toda a civilização humana surgiu. O alerta é de que a civilização moderna está em perigo.

O que são os "limites planetários"

A avaliação foi a primeira em anos de todos os nove limites planetários existentes. O único limite que não está ameaçado é o ozônio atmosférico. Dois limites estão em um estado crítico: a poluição do ar e a acidificação dos oceanos.

O estudo destaca que os limites planetários não são irreversíveis, mas indicam um início de deterioração maior. A situação atual é crítica e exige uma mudança de comportamento urgente para que a vida no planeta seja preservada.

A vida biológica corre mais risco

Os pesquisadores alertam que o maior risco é o de os quatro limites biológicos estarem em um nível de risco muito alto. O mundo vivo é vital para o planeta, pois participa de muitas mudanças físicas, como a absorção de dióxido de carbono pelas árvores, por exemplo.

O mesmo estudo também concluiu que muitos limites já foram ultrapassados faz tempo, como a integridade da biosfera, a partir do século 19. Outros limites, como o das mudanças climáticas, foram superados a partir da década de 1980.

A agropecuária contribui para o problema

O estudo ressalta que o setor da agricultura é responsável por despejar grandes quantidades de nitrogênio e fósforo na água, causando a eutrofização dos corpos d’água com o aumento de algas. As consequências desse comportamento para o meio ambiente são drásticas.

De acordo com o professor Simon Lewis, do University College de Londres, “o conceito de limites planetários é uma tentativa heroica de simplificar o mundo, mas provavelmente é simplificado demais para ser útil na gestão prática da Terra”.

Mais recentes

Imagem - Descubra quais signos envelhecem melhor e por quê

Descubra quais signos envelhecem melhor e por quê
Imagem - Saiba quem foi Íris Lettieri, locutora que fazia voz de aeroporto e morreu aos 84 anos

Saiba quem foi Íris Lettieri, locutora que fazia voz de aeroporto e morreu aos 84 anos
Imagem - Caetano Veloso receberá Medalha Tiradentes, maior honraria do Rio de Janeiro

Caetano Veloso receberá Medalha Tiradentes, maior honraria do Rio de Janeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua