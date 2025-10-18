Acesse sua conta
Regina Casé publica declaração emocionante para O Kanalha: 'Educação esmerada'

Apresentadora agradece Preta Gil por conhecer família do cantor

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 17:07

Regina Casé e O Kanalha
Regina Casé e O Kanalha Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora Regina Casé publicou uma declaração para o cantor baiano Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kanalha, nas redes sociais, na última sexta-feira (17). A publicação contou com fotos do encontro dos artistas em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, na última semana.

" Quem vê esse cara assim não imagina quantas outras coisas ele sabe fazer tão bem. Cuidar da avó, cuidar da mãe, das tias, da família todinha", escreveu Regina Casé.

Darnlei esteve no Rio de Janeiro para se apresentar no Afropunk Rio 2025. Na ocasião, o cantor levou alguns familiares para conhecer a casa de Regina Casé.

"É muito impressionante a criação que esse menino teve, a educação que ele recebeu de todas essas mulheres... É lindo demais ver as duas coisas convivendo juntas", continuou a apresentadora.

Ela também fez questão de citar a cantora Preta Gil, que teve um affair com O Kanalha e foi responsável pela aproximação com Regina Casé. "Não canso de agradecer a minha Pretinha. Obrigada, @pretagil , por ter me dado essa família incrível de presente! Quando a gente tá junto, só falamos de você, com amor e saudade", finalizou.

Tags:

