Preta Gil se declara para O Kanalha: 'Estarei sempre que puder ao seu lado'

Ela respondeu ao carinho do cantor

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 17:59

Preta Gil e O Kanalha Crédito: Reprodução

Preta Gil usou as redes sociais para se declarar para cantor O Kanalha na tarde desta segunda-feira (23). A cantora respondeu ao agradecimento do cantor após a apresentação dele no Rock in Rio.

Em uma postagem, O Kanalha agradeceu por Preta ter ido ao seu show no festival de música. A cantora, que estava no Rio em uma pausa do tratamento contra o câncer, fes questão de prestigiar o cantor. "Foi me ver cantar. Obrigado pelo carinho", começou ele.

"Fiquei muito emocionado no camarim, estava precisando chorar para desabafar. Eu estava muito nervoso, pedindo a Deus para dar tudo certo e você estava lá para me abraçar. Amar e ser amado".

A cantora respondeu e se declarou para ele. "Você é um artista f*da! Morro de orgulho de você e de suas conquistas. Isso é só o começo. Estarei sempre que puder ao seu lado", escreveu Preta.