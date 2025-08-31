Acesse sua conta
Loteria vai pagar quase R$ 6 bilhões; veja como apostar

Ninguém vence grande prêmio da Powerball há três meses

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 09:55

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Shutterstock

A Powerball, uma das maiores loterias dos Estados Unidos, acumulou e deve sortear um prêmio de US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões) no próximo concurso.

O grande prêmio não sai há três meses. No sorteio mais recente, realizado no último sábado (30), nove bilhetes acertaram cinco dezenas (faltando apenas o número extra, o “Powerball”) e cada um garantiu US$ 1 milhão (R$ 5,43 milhões).

O valor da aposta é de US$ 2 (R$ 10,86) e o próximo sorteio acontece nesta segunda-feira (1º de setembro). Brasileiros também podem participar (veja como no fim da matéria).

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Vale destacar que o valor divulgado é bruto e sofre grandes descontos devido à cobrança de impostos, principalmente se o vencedor optar por receber tudo de uma só vez. Nesse caso, o prêmio de US$ 1,1 bilhão cairia para US$ 498,4 milhões (R$ 2,7 bilhões). A outra opção é receber o valor integral em 29 parcelas anuais.

Apesar do montante bilionário, este é apenas o quinto maior prêmio da história dos EUA. O recorde segue com os US$ 2,04 bilhões (R$ 13 bilhões) conquistados por um jogador da Califórnia em 2022.

Diferença entre Powerball e Mega-Sena

Assim como na Mega-Sena, são sorteados seis números. Porém, as chances de vitória na Powerball são muito menores. Nos EUA, o apostador precisa escolher cinco números de 1 a 69 e mais o Powerball, de 1 a 26. A probabilidade de acerto é de 1 em 292.201.338. Já na Mega da Virada, a chance é de 1 em 50.063.860.

Como apostar na Powerball morando no Brasil

Para apostar daqui, é necessário usar o serviço de uma plataforma intermediária. A mais conhecida é a The Lotter, que funciona online.

O processo é simples. Primeiro, é necessário fazer um cadastro no site. Depois, escolher cinco números de 1 a 69 e um número “Powerball” de 1 a 26. Em seguida, clicar em “Jogar” e pagar a aposta.

De acordo com a The Lotter, um representante da empresa, nos EUA, compra o bilhete físico em uma loja oficial de loteria. Depois, o jogador recebe uma cópia digitalizada do bilhete em sua conta no site.

Se houver vitória, a The Lotter afirma que garante o pagamento integral após a dedução dos impostos locais. No entanto, o prêmio precisa ser resgatado pessoalmente nos EUA, com suporte da empresa. A companhia diz se comprometer a auxiliar os apostadores no resgate do prêmio.

Além disso, ao trazer o dinheiro para o Brasil, é necessário pagar impostos federais nos EUA (de 24% a 37%) e também Imposto de Renda no Brasil (30%).

A The Lotter é operada pela Lotto Direct Limited, registrada em Malta, e não possui sede no Brasil. A empresa atua apenas como um serviço independente de intermediação de apostas e só permite participação de maiores de idade.

