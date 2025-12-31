Acesse sua conta
Gostosa e fácil de fazer: a delícia da culinária brasileira eleita uma das melhores do mundo

A simplicidade do preparo como um dos segredos do sucesso da receita

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:00

A simplicidade do preparo como um dos segredos do sucesso da receita
Crédito: (Banco de imagens)

O pão de queijo eleito um dos melhores do mundo é muito mais do que um simples acompanhamento para o café. Ele representa uma parte importante da identidade cultural brasileira e está presente no cotidiano de milhões de pessoas, seja em casa, em padarias ou em encontros familiares.

Tradicionalmente associado a Minas Gerais, o quitute ganhou projeção internacional ao ser incluído em um ranking que avalia os melhores pães do planeta, chamando atenção de especialistas e amantes da gastronomia.

Esse reconhecimento ajuda a reforçar o valor da culinária brasileira no cenário global. Segundo o site TH1, o destaque do pão de queijo mostra como uma receita simples, feita com poucos ingredientes e marcada pela tradição, pode competir com preparações consagradas de outros países.

O sabor marcante, a textura característica e o forte apelo afetivo ajudam a explicar por que o quitute atravessou fronteiras e passou a ser apreciado em diferentes culturas.

Tradição que nasce em Minas Gerais

O pão de queijo tem origem em Minas Gerais e surgiu a partir da criatividade de famílias que utilizavam ingredientes comuns nas fazendas, como o polvilho extraído da mandioca e o queijo produzido artesanalmente.

Quem criou o Pão Delícia? Justiça decidirá quem é a verdadeira mãe do pãozinho inventado na Bahia

Tradição em festas, pão delícia pode se tornar bem cultural e imaterial 

Veja como consumir pão sem prejudicar a dieta

Em um contexto em que o trigo era escasso, essas comunidades encontraram uma forma engenhosa de criar um alimento saboroso, nutritivo e fácil de preparar, que rapidamente passou a fazer parte da rotina local.

Com o passar dos anos, a receita deixou de ser restrita ao ambiente rural e se espalhou pelas cidades, mantendo suas características principais. A casquinha dourada por fora e o interior macio por dentro se tornaram marcas registradas do pão de queijo, ajudando a consolidar sua identidade como um dos maiores símbolos da culinária mineira e brasileira.

Destaque em ranking gastronômico internacional

No ranking elaborado pela plataforma TasteAtlas, especializada em gastronomia mundial, o pão de queijo conquistou a 9ª colocação entre os 50 melhores pães do mundo. Esse resultado chama atenção porque coloca uma receita brasileira ao lado de pães tradicionais de países conhecidos internacionalmente por sua panificação.

O reconhecimento ganha ainda mais relevância por se tratar do único representante do Brasil na lista. Esse destaque evidencia que o pão de queijo não é apenas um alimento popular, mas uma receita capaz de competir em qualidade, sabor e tradição com preparações consagradas em diferentes partes do mundo.

Textura e sabor que encantam

Segundo o site TH1, um dos grandes diferenciais do pão de queijo está na experiência sensorial que ele proporciona. A combinação entre uma superfície levemente crocante e um interior macio e elástico cria um contraste agradável, que agrada diferentes tipos de paladar desde a primeira mordida.

Além da textura, o sabor equilibrado do queijo e o aroma que se espalha durante o preparo tornam o pão de queijo facilmente reconhecível. Esses elementos ajudam a explicar por que a receita desperta memórias afetivas e é associada a momentos de acolhimento e convivência.

Receita simples e acessível

Outro fator que contribui para o sucesso do pão de queijo é a simplicidade do preparo. A receita utiliza poucos ingredientes e não exige técnicas complexas, o que permite que pessoas com diferentes níveis de habilidade na cozinha consigam reproduzi-la em casa.

Essa facilidade faz com que o pão de queijo esteja presente tanto no cotidiano quanto em ocasiões especiais. Seja em um café da manhã simples ou em encontros familiares, ele mantém viva uma tradição que continua sendo passada de geração em geração.

