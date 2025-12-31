COMIDAS TÍPICAS

Gostosa e fácil de fazer: a delícia da culinária brasileira eleita uma das melhores do mundo

A simplicidade do preparo como um dos segredos do sucesso da receita

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:00

O pão de queijo eleito um dos melhores do mundo é muito mais do que um simples acompanhamento para o café. Ele representa uma parte importante da identidade cultural brasileira e está presente no cotidiano de milhões de pessoas, seja em casa, em padarias ou em encontros familiares.

Tradicionalmente associado a Minas Gerais, o quitute ganhou projeção internacional ao ser incluído em um ranking que avalia os melhores pães do planeta, chamando atenção de especialistas e amantes da gastronomia.

Esse reconhecimento ajuda a reforçar o valor da culinária brasileira no cenário global. Segundo o site TH1, o destaque do pão de queijo mostra como uma receita simples, feita com poucos ingredientes e marcada pela tradição, pode competir com preparações consagradas de outros países.

O sabor marcante, a textura característica e o forte apelo afetivo ajudam a explicar por que o quitute atravessou fronteiras e passou a ser apreciado em diferentes culturas.

Tradição que nasce em Minas Gerais

O pão de queijo tem origem em Minas Gerais e surgiu a partir da criatividade de famílias que utilizavam ingredientes comuns nas fazendas, como o polvilho extraído da mandioca e o queijo produzido artesanalmente.

Em um contexto em que o trigo era escasso, essas comunidades encontraram uma forma engenhosa de criar um alimento saboroso, nutritivo e fácil de preparar, que rapidamente passou a fazer parte da rotina local.

Com o passar dos anos, a receita deixou de ser restrita ao ambiente rural e se espalhou pelas cidades, mantendo suas características principais. A casquinha dourada por fora e o interior macio por dentro se tornaram marcas registradas do pão de queijo, ajudando a consolidar sua identidade como um dos maiores símbolos da culinária mineira e brasileira.

Destaque em ranking gastronômico internacional

No ranking elaborado pela plataforma TasteAtlas, especializada em gastronomia mundial, o pão de queijo conquistou a 9ª colocação entre os 50 melhores pães do mundo. Esse resultado chama atenção porque coloca uma receita brasileira ao lado de pães tradicionais de países conhecidos internacionalmente por sua panificação.

O reconhecimento ganha ainda mais relevância por se tratar do único representante do Brasil na lista. Esse destaque evidencia que o pão de queijo não é apenas um alimento popular, mas uma receita capaz de competir em qualidade, sabor e tradição com preparações consagradas em diferentes partes do mundo.

Textura e sabor que encantam

Segundo o site TH1, um dos grandes diferenciais do pão de queijo está na experiência sensorial que ele proporciona. A combinação entre uma superfície levemente crocante e um interior macio e elástico cria um contraste agradável, que agrada diferentes tipos de paladar desde a primeira mordida.

Além da textura, o sabor equilibrado do queijo e o aroma que se espalha durante o preparo tornam o pão de queijo facilmente reconhecível. Esses elementos ajudam a explicar por que a receita desperta memórias afetivas e é associada a momentos de acolhimento e convivência.

Receita simples e acessível

Outro fator que contribui para o sucesso do pão de queijo é a simplicidade do preparo. A receita utiliza poucos ingredientes e não exige técnicas complexas, o que permite que pessoas com diferentes níveis de habilidade na cozinha consigam reproduzi-la em casa.