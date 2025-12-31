Canção emociona e Estela faz promessa dura em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (31)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:00
O último capítulo do ano de Êta Mundo Melhor!, exibido nesta quarta-feira (31), promete mexer com o coração do público. Após as festas, Candinho avisa Celso que pretende voltar a São Paulo, deixando o amigo pensativo sobre o futuro.
Abalada, Estela é direta com Túlio e afirma que jamais perdoará Míriam, enquanto observa com preocupação a aproximação entre Anabela e a mãe internada. A situação deixa a enfermeira cada vez mais dividida.
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!'
Dita e Zulma voltam a se desentender, e Ernesto passa a desconfiar de Lourival, levantando novas suspeitas. Já a Baronesa, ao lado de Sandra, decide alugar o dancing para a festa de Ano Novo, prometendo agitar a virada.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Em meio às dúvidas, Celso confessa a Candinho que não sabe mais se Estela quer se casar, enquanto Asdrúbal elogia Picolé por sua carta apaixonada para Pureza.
O capítulo termina em clima de emoção: Dita solta a voz com uma canção natalina, comovendo Candinho e todos ao redor.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.