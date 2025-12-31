Acesse sua conta
Canção emociona e Estela faz promessa dura em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (31)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo 

O último capítulo do ano de Êta Mundo Melhor!, exibido nesta quarta-feira (31), promete mexer com o coração do público. Após as festas, Candinho avisa Celso que pretende voltar a São Paulo, deixando o amigo pensativo sobre o futuro.

Abalada, Estela é direta com Túlio e afirma que jamais perdoará Míriam, enquanto observa com preocupação a aproximação entre Anabela e a mãe internada. A situação deixa a enfermeira cada vez mais dividida.

Dita e Zulma voltam a se desentender, e Ernesto passa a desconfiar de Lourival, levantando novas suspeitas. Já a Baronesa, ao lado de Sandra, decide alugar o dancing para a festa de Ano Novo, prometendo agitar a virada.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Em meio às dúvidas, Celso confessa a Candinho que não sabe mais se Estela quer se casar, enquanto Asdrúbal elogia Picolé por sua carta apaixonada para Pureza.

O capítulo termina em clima de emoção: Dita solta a voz com uma canção natalina, comovendo Candinho e todos ao redor.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

