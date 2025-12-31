NOVELA DAS 6

Canção emociona e Estela faz promessa dura em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (31)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O último capítulo do ano de Êta Mundo Melhor!, exibido nesta quarta-feira (31), promete mexer com o coração do público. Após as festas, Candinho avisa Celso que pretende voltar a São Paulo, deixando o amigo pensativo sobre o futuro.

Abalada, Estela é direta com Túlio e afirma que jamais perdoará Míriam, enquanto observa com preocupação a aproximação entre Anabela e a mãe internada. A situação deixa a enfermeira cada vez mais dividida.

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' 1 de 4

Dita e Zulma voltam a se desentender, e Ernesto passa a desconfiar de Lourival, levantando novas suspeitas. Já a Baronesa, ao lado de Sandra, decide alugar o dancing para a festa de Ano Novo, prometendo agitar a virada.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Em meio às dúvidas, Celso confessa a Candinho que não sabe mais se Estela quer se casar, enquanto Asdrúbal elogia Picolé por sua carta apaixonada para Pureza.

O capítulo termina em clima de emoção: Dita solta a voz com uma canção natalina, comovendo Candinho e todos ao redor.