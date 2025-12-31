Acesse sua conta
Ano Novo: 4 signos precisam de coragem para grande transformação nesta quarta-feira (31 de dezembro)

Novo ano será de mudanças e transformações

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:37

Signos terão mudanças importantes na vida
Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

Mais um ano chega ao fim, e as expectativas só aumentam com a chegada de 2026, que promete grandes transformações. Segundo a numerologia, 2026 é um ano 1, representando o final de um ciclo, mas início de outro específico, revelando várias mudanças.

Com Marte regendo o período, abre-se espaço para um ciclo de ação, coragem e decisões definitivas, e muitos signos serão impulsionados a sair da zona de conforto, de acordo com previsões de João Bidu. Assim, transformações pessoas, rupturas necessárias e renovações de metas ficam no centro do próximo ano. Descubra os signos que vão se transformar em 2026:

Escorpião

Os escorpianos entram em 2026 com um impulso de Marte que os tira das sombras e os leva para uma posição de destaque. Será um ano de cura emocional, encerramentos definitivos e metas corajosas. Assim, o medo perde lugar para o desejo de conquista. Uma nova identidade começará a nascer.

