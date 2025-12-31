Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo affair de Bianca Andrade já foi apontado como namorado do ex de Carlinhos Maia

Influenciadora publicou foto com modelo nas redes sociais e os dois têm trocado comentários

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:30

Modelo é novo affair de Bianca Andrade
Modelo é novo affair de Bianca Andrade Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Bianca Andrade surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto nos Stories do Instagram com o também influenciador e modelo Hélcio Feijó, fazendo parecer que a fila andou, já que terminou o relacionamento com o ator Diego Cruz, em novembro de 2025.

A dona da marca Boca Rosa foi vista coladinha com o modelo em um hotel no Ceará. Os dois começaram a trocar comentários públicos nas redes sociais.

Antes e depois de Bianca Andrade

Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade antes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade antes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade antes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade antes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade antes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
1 de 20
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram

No entanto, o que poucas pessoas devem saber é que o atual “affair” da influenciadora já foi parar em portais de celebridades outra vez. Em novembro, uma foto de Heitor Feijó ao lado de Lucas Guimarães fez com que muitas pessoas se perguntassem se o ex-marido de Carlinhos Maia estava em um novo relacionamento. “Gente, é meu amigo hétero”, escreveu Lucas, no Instagram.

Hélcio é de Fortaleza (CE), já trabalhou como vendedor, e faz trabalhos como modelo para marcas locais do Ceará desde 2019. Nas redes sociais, ele também compartilha treinos na academia.

Bianca Andrade e Diego Cruz
Bianca Andrade e Diego Cruz Crédito: Reprodução | Instagram

Em uma sequência de fotos de Hélcio sem camisa, Bianca comentou: “Gostoso”. O modelo respondeu a altura: “Minha gostosa”.

Bianca Andrade e Helcio Feijó trocaram comentários no Instagram
Bianca Andrade e Helcio Feijó trocaram comentários no Instagram Crédito: Reprodução | Instagram
Bianca Andrade e Helcio Feijó trocaram comentários no Instagram
Bianca Andrade e Helcio Feijó trocaram comentários no Instagram Crédito: Reprodução | Instagram

Na sequência de fotos de Bianca no mesmo resort que está hospedado, Hélcio deixou outro comentários: “Que absurdo de mulher”. Dessa vez, a empresária respondeu com dois emojis, um coração e um foguinho.

Tags:

Carlinhos Maia Lucas Guimarães Bianca Andrade

Mais recentes

Imagem - Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)
Imagem - Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web
Imagem - Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026