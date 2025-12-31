Novo affair de Bianca Andrade já foi apontado como namorado do ex de Carlinhos Maia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:30
A influenciadora Bianca Andrade surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto nos Stories do Instagram com o também influenciador e modelo Hélcio Feijó, fazendo parecer que a fila andou, já que terminou o relacionamento com o ator Diego Cruz, em novembro de 2025.
A dona da marca Boca Rosa foi vista coladinha com o modelo em um hotel no Ceará. Os dois começaram a trocar comentários públicos nas redes sociais.
Antes e depois de Bianca Andrade
No entanto, o que poucas pessoas devem saber é que o atual “affair” da influenciadora já foi parar em portais de celebridades outra vez. Em novembro, uma foto de Heitor Feijó ao lado de Lucas Guimarães fez com que muitas pessoas se perguntassem se o ex-marido de Carlinhos Maia estava em um novo relacionamento. “Gente, é meu amigo hétero”, escreveu Lucas, no Instagram.
Hélcio é de Fortaleza (CE), já trabalhou como vendedor, e faz trabalhos como modelo para marcas locais do Ceará desde 2019. Nas redes sociais, ele também compartilha treinos na academia.
Em uma sequência de fotos de Hélcio sem camisa, Bianca comentou: “Gostoso”. O modelo respondeu a altura: “Minha gostosa”.
Na sequência de fotos de Bianca no mesmo resort que está hospedado, Hélcio deixou outro comentários: “Que absurdo de mulher”. Dessa vez, a empresária respondeu com dois emojis, um coração e um foguinho.