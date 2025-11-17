FIM DA RELAÇÃO

Bianca Andrade termina relacionamento com Diego Cruz e abre o coração nas redes sociais: ‘Com você eu amei muito’

Dona da Boca Rosa falou sobre relacionamento e aprendizados nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:58

Bianca Andrade e Diego Cruz anunciaram fim do relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e o também influencer Diego Cruz, terminaram o relacionamento após sete meses juntos. Ambos anunciaram o fim da relação nas redes sociais.

Assim como reforçou em vídeo publicado nos stories do Instagram, Bianca Andrade escreveu um texto com uma foto com o influencer em que agradece pelo tempo juntos, além de respeito e novo olhar para o relacionamento.

“Obrigada por ter me trazido uma nova ótica, você virou uma chave em mim e esse foi o maior presente que poderia me dar. Nunca mais direi que odeio namorar, porque com você eu amei e muito”, escreveu Bianca na publicação.

“Bianquinha, faço esse relato aberto pra te agradecer. A vida do seu lado, nesses últimos meses, foi recheada de coisas maravilhosas, a gente se entregou, se jogou de cabeça e viveu esse relacionamento com tudo que a gente tinha pra oferecer”, escreveu Diego Cruz nas redes sociais.

Com lágrimas nos olhos, Bianca Andrade, ressaltou que o relacionamento foi saudável, e o término leve, maduro e respeitoso. “Num relacionamento são tantas camadas, que é complexo, mas o mais importante minha mãe sempre me diz: ‘não é maneira que você começa alguma coisa, é a maneira que você termina, é como você sai de uma situação’, e a gente saiu muito bem gente, e obrigada por terem torcido tanto por mim e pela minha felicidade”, disse.

Bianca também relembrou sua jornada de autoconhecimento como mulher. “De se permitir ser amada, de permitir que alguém te ame de novo, sem tanto bloqueio é muito desafiador. Nesse relacionamento, eu compartilhei muito dessa vulnerabilidade com vocês, e eu agradeço por vocês terem torcido por mim e terem aberto também o coração de vocês, saber que eu não estou sozinha, é muito desafiador, são muitas e muitas camadas, mas o importante é a gente se permitir, foi enriquecedor, eu e o Didi terminamos de forma muito madura e saudável”.