Bianca Andrade termina relacionamento com Diego Cruz e abre o coração nas redes sociais: ‘Com você eu amei muito’

Dona da Boca Rosa falou sobre relacionamento e aprendizados nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:58

Bianca Andrade e Diego Cruz anunciaram fim do relacionamento
Bianca Andrade e Diego Cruz anunciaram fim do relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e o também influencer Diego Cruz, terminaram o relacionamento após sete meses juntos. Ambos anunciaram o fim da relação nas redes sociais.

