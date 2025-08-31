Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mistério no quarto 348: a morte 'sem explicação' que intrigou a polícia

Homem foi encontrado morto em quarto que estava trancado por dentro; não havia vestígios de sangue no local

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 11:23

Susie e Greg Fleniken
Susie e Greg Fleniken Crédito: Reprodução

O que parecia ser um caso de morte por causas naturais se tornou em um mistério para a polícia dos Estados Unidos. Em 2010, Greg Fleniken foi encontrado sem vida em um quarto de hotel no Texas. Não havia sinais de violência visíveis, mas a autópsia revelou graves lesões internas que intrigaram autoridades. O enigma só foi resolvido meses depois, graças ao trabalho de investigadores particulares.

Fleniken tinha 55 anos e trabalhava como empresário no setor de petróleo e gás, o que o fazia viajar com frequência e passar longos períodos em hotéis pelo país. Em setembro de 2010, ele hospedou-se no quarto 348 do MCM Elegante Hotel, em Beaumont, Texas.

Na noite do dia 15, o homem repetiu sua rotina: comeu chocolate, fez pipoca de micro-ondas, acendeu um cigarro e ligou para a esposa, Susie. Depois, deitou-se na cama para assistir à televisão. Mas, na manhã seguinte, foi encontrado morto por colegas de trabalho. As informações são da revista Vanity Fair.

Morte de Greg Fleniken

Morte de Greg Fleniken nos EUA por Reprodução
Morte de Greg Fleniken aconteceu no quarto 348 do MCM Elegante Hotel por Reprodução
Morte de Greg Fleniken aconteceu no quarto 348 do MCM Elegante Hotel por Reprodução
Susie e Greg Fleniken por Reprodução
Morte de Greg Fleniken nos EUA por Reprodução
Morte de Greg Fleniken nos EUA por Reprodução
Susie e Greg Fleniken por Reprodução
1 de 7
Morte de Greg Fleniken nos EUA por Reprodução

O corpo estava no chão, perto da cama, de bruços e ainda de pijama, com um cigarro entre os dedos. O quarto estava trancado por dentro e intacto, sem sinais de invasão ou roubo. A polícia não encontrou vestígios de sangue no quarto nem sinais de ferimentos externos no corpo. Por isso, em um primeiro momento, a suspeita era de ataque cardíaco.

Autópsia intrigante

Tudo mudou, porém, após a autópsia. O legista descobriu que Fleniken tinha costelas quebradas e seu esterno (osso central na região do tórax) estava fraturado. Além disso, o coração e fígado estavam lacerados. A lesão mais estranha estava na região escrotal: inchada, rasgada e com uma marca profunda semelhante a um impacto violento.

Apesar da gravidade dos ferimentos internos, não havia hematomas externos, cortes ou sinais de luta. O legista chegou a cogitar que as lesões teriam sido causadas por tentativas de reanimação, mas logo ficou claro que Fleniken já estava morto há horas e ninguém tentara socorrê-lo.

Famosos que morreram em 2025

Preta Gil - 20 de julho - 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, em decorrência de câncer por Reprodução
Arlindo Cruz - 8 de agosto - 66 anos por Reprodução | YouTube
Um dos maiores ícones do samba morreu por falência múltipla dos órgãos por Reprodução
Ozzy Osbourne - 22 de julho - 76 anos por Reprodução | Instagram
Lenda do Black Sabbath, o 'Príncipe das Trevas' morreu em decorrência de um “infarto agudo do miocárdio” e de uma “parada cardíaca fora do hospital”, de acordo com o atestado de óbito por Reprodução
Papa Francisco - 21 de abril - 88 anos por MAZUR/Fotos Públicas
O Vaticano informou que a causa da morte do Papa foi acidente vascular cerebral (AVC), seguido de um quadro de insuficiência cardíaca por Imagem: Riccardo De Luca - Update | Shutterstock
Léo Batista - 19 de janeiro - 92 anos por João Cotta/TV Globo
A 'voz marcante da televisão', locutor estava internado em um hospital do Rio de Janeiro para tratar um tumor no pâncreas por Estevam Avellar/Globo
Diogo Jota - 3 de julho - 28 anos por Reprodução/Portugal
Jogador e o irmão, André Silva, morreram em um acidente de carro na Espanha por Liverpool/Divulgação
Sebastião Salgado - 23 de maio - 81 anos por Site oficial/Divulgação
O ícone da fotografia morreu por conta de uma leucemia grave. A doença surgiu como evolução de uma malária, contraída na Indonésia por Reprodução
Francisco Cuoco - 19 de junho - 91 anos por Reprodução
Ícone das novelas brasileiras, o ator morreu por falência múltipla dos órgãos por Divulgação
Val Kilmer - 1º de abril - 65 anos por Reprodução
Morte do ator foi causada por uma pneumonia por Shutterstock
Michelle Trachtenberg - 26 de fevereiro - 39 anos por Divulgação
Atriz morreu "naturalmente" por complicações de diabetes por Reprodução
Cacá Diegues - 14 de fevereiro - 84 anos por Divulgação
Cineasta morreu após uma súbita parada cardíaca por Reprodução
Julian McMahon - 2 de julho - 56 anos por Reprodução
Ator morreu devido à metástase pulmonar, decorrente de um câncer na cabeça e no pescoço por Reprodução
Gene Hackman - fevereiro (data não confirmada - 95 anos por Reprodução
Ator e esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos na mansão do casal. Autópsia indicou indícios de problemas no coração, sinais de Alzheimer e indícios de que Gene passou por um longo período sem comer por reprodução
Kelley Mack - 2 de agosto - 33 anos por Reprodução
Causa da morte da atriz foi um glioma, um tipo raro e agressivo de tumor que afeta o sistema nervoso central por Divulgação
Hulk Hogan - 24 de julho - 71 anos por Shutterstock
Causa da morte foi um ataque cardíaco; ex-lutador também tinha histórico de leucemia e fibrilação atrial, condição que provoca batimentos cardíacos irregulares por Shutterstock
Malcolm-Jamal Warner - 21 de julho - 54 anos por Reprodução
Ator estava de férias com a família na Costa Rica e se afogou enquanto nadava por Reprodução
George Foreman - 21 de março - 76 anos - causa da morte da lenda do boxe não foi divulgada por Reprodução
Michael Madsen - 3 de julho - 67 anos - ator sofreu uma parada cardíaca por Reprodução
1 de 34
Preta Gil - 20 de julho - 50 anos por Reprodução

O que o legista não percebeu era que a pequena abertura na bolsa escrotal era, na verdade, um ponto de entrada de bala. A pele havia se dobrado sobre o ferimento e o ferimento não foi identificado corretamente na autópsia. Como resultado, a morte foi registrada como homicídio de causa indeterminada.

A virada na investigação

Esposa de Greg, Susie Fleniken ficou inconformada com a falta de respostas e contratou o investigador particular Ken Brennan, ex-agente da DEA (sigla em inglês para Administração de Repressão às Drogas, órgão federal de segurança nos EUA). Ele se uniu ao detetive local Scott Apple para uma análise paralela do caso.

Ao revisarem o quarto 348, os homens encontraram um pequeno buraco na parede. Era pequeno o suficiente para passar despercebido em uma primeira varredura, mas grande o suficiente para a passagem de uma bala. Os detetives foram ao quarto do lado, de número 349, onde encontraram um buraco idêntico, mas tapado com pasta de dente.

A partir daí, a dupla passou a juntar as peças da história, e passaram a investigar os hóspedes que estavam no quarto ao lado da suíte de Greg na noite da morte. Na ocasião, três eletricistas dividiam o quarto 349. Inicialmente, eles negaram envolvimento. Mas, pressionados em novo interrogatório, um deles - Tim Steinmetz - revelou a verdade.

Leia mais

Imagem - 'Quilos Mortais': Joyce chegou a 344 kg e deixou o programa; veja como está hoje

'Quilos Mortais': Joyce chegou a 344 kg e deixou o programa; veja como está hoje

Imagem - Cápsula do tempo selada pela princesa Diana em 1991 é aberta em hospital de Londres

Cápsula do tempo selada pela princesa Diana em 1991 é aberta em hospital de Londres

Imagem - Dinheiro, trabalho e sorte: veja as previsões de setembro para todos os signos

Dinheiro, trabalho e sorte: veja as previsões de setembro para todos os signos

A bala perdida

Segundo Steinmetz, ele, Trent Pasano e Lance Mueller estavam bebendo após o trabalho quando Mueller, embriagado, pegou uma pistola Ruger 9 mm para se exibir. Ele apontou a arma para os colegas até que, acidentalmente, o disparo aconteceu.

Em pânico, os três notaram o buraco na parede, mas disseram não ouvir gritos. De acordo com o relato, ninguém apareceu no quarto 349 para saber o que havia acontecido. Assim, eles tamparam o buraco com pasta de dente e esconderam a arma no carro de Mueller. Convencidos de que ninguém havia sido atingido, foram ao bar do hotel continuar bebendo.

Do outro lado da parede, entretanto, a bala atravessou a bolsa escrotal de Fleniken e percorreu seu corpo de baixo para cima, destruindo órgãos vitais antes de se alojar em seu peito. Com novas análises das fotos da autópsia e os depoimentos coletados, Brennan e Apple conseguiram esclarecer definitivamente o caso.

Condenação

Em 2012, Mueller se declarou culpado de homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e foi condenado a dez anos de prisão. O mistério do quarto 348, que começou como uma morte aparentemente banal, terminou revelando uma tragédia causada por imprudência, álcool e uma bala perdida.

Mais recentes

Imagem - Eclipse vai escurecer o dia por mais de 6 minutos: saiba quando e onde assistir

Eclipse vai escurecer o dia por mais de 6 minutos: saiba quando e onde assistir
Imagem - Loteria vai pagar quase R$ 6 bilhões; veja como apostar

Loteria vai pagar quase R$ 6 bilhões; veja como apostar
Imagem - Marcelo Adnet fala sobre abuso sexual que sofreu aos 7 anos: 'O cara me ameaçou'

Marcelo Adnet fala sobre abuso sexual que sofreu aos 7 anos: 'O cara me ameaçou'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua