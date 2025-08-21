NOVO ROMANCE?

Em meio a rumores, mãe de Zé Felipe começa a seguir Ana Castela e comenta aproximação dos dois

Poliana Rocha seguiu a cantora no Instagram

21 de agosto de 2025

As especulações sobre um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam novo capítulo nesta semana. Poliana Rocha, mãe do cantor e esposa de Leonardo, chamou atenção ao passar a seguir a cantora no Instagram. A movimentação repercutiu entre os fãs e, diante da curiosidade, Poliana decidiu se manifestar.

“Não a conheço”, escreveu em um comentário, ao ser questionada sobre a atitude.

Zé Felipe e Ana Castela foram vistos juntos no fim de julho, durante uma viagem aos Estados Unidos, quando aproveitaram os parques da Disney. Apesar das imagens que circularam nas redes sociais, na época, ambos negaram qualquer envolvimento amoroso.

No domingo (17), os dois voltaram a se apresentar juntos, desta vez em Buritama, no interior de São Paulo. No palco, cantaram sucessos e ouviram da plateia pedidos de beijo. De acordo com o colunista Leo Dias, Ana chegou à cidade no jatinho do cantor.