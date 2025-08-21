Acesse sua conta
Em meio a rumores, mãe de Zé Felipe começa a seguir Ana Castela e comenta aproximação dos dois

Poliana Rocha seguiu a cantora no Instagram

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 05:00

Zé Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

As especulações sobre um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam novo capítulo nesta semana. Poliana Rocha, mãe do cantor e esposa de Leonardo, chamou atenção ao passar a seguir a cantora no Instagram. A movimentação repercutiu entre os fãs e, diante da curiosidade, Poliana decidiu se manifestar.

“Não a conheço”, escreveu em um comentário, ao ser questionada sobre a atitude.

Zé Felipe e Ana Castela foram vistos juntos no fim de julho, durante uma viagem aos Estados Unidos, quando aproveitaram os parques da Disney. Apesar das imagens que circularam nas redes sociais, na época, ambos negaram qualquer envolvimento amoroso.

No domingo (17), os dois voltaram a se apresentar juntos, desta vez em Buritama, no interior de São Paulo. No palco, cantaram sucessos e ouviram da plateia pedidos de beijo. De acordo com o colunista Leo Dias, Ana chegou à cidade no jatinho do cantor.

Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe, anunciou a separação em maio deste ano. Já Ana Castela terminou o namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024.

