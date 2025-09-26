Acesse sua conta
5 alimentos matadores que melhoram a atenção, o raciocínio e a memória

Descubra alimentos que auxiliam no raciocínio e foco nos estudos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 12:01

Veja como incluir opções simples no dia a dia pode ajudar no aprendizado
Veja como incluir opções simples no dia a dia pode ajudar no aprendizado Crédito: Freepik

Preparar-se para provas importantes vai além das horas de estudo. O que você coloca no prato pode fazer diferença na forma como o cérebro responde a desafios intelectuais.

De acordo com a nutricionista Tatiana Zanin, para o portal Sua Saúde, existem alimentos capazes de fortalecer a memória, melhorar o foco e impulsionar o raciocínio.

1. Salmão

O salmão é considerado um dos principais aliados para a saúde cerebral. Por ser rico em ômega-3, contribui para a comunicação entre os neurônios, além de reduzir inflamações e combater os radicais livres.

Esse tipo de gordura saudável é essencial para a cognição e também pode retardar o envelhecimento do cérebro. Para quem não consome salmão, alternativas como atum e sardinha trazem efeitos semelhantes.

2. Chocolate amargo

O chocolate amargo, especialmente aqueles com 70% de cacau ou mais, é rico em antioxidantes e flavonoides. Essas substâncias melhoram a circulação de sangue no cérebro, o que resulta em mais clareza de raciocínio e maior capacidade de concentração.

Além disso, o consumo moderado de chocolate amargo está associado à liberação de endorfinas, ajudando também no bem-estar durante os períodos de estudo intenso.

3. Nozes

Incluir nozes na rotina é uma forma prática de fornecer nutrientes importantes para o cérebro. Elas contêm ácido graxo alfa-linolênico e vitamina E, que atuam juntos na manutenção da saúde cerebral.

Essa combinação protege as células nervosas e reduz os efeitos do estresse oxidativo, principal responsável pelo envelhecimento precoce dos neurônios.

4. Ovos

Ovos são acessíveis e altamente nutritivos. A colina presente na gema é essencial para a formação de acetilcolina, neurotransmissor responsável por processos ligados à memória e ao aprendizado.

Esse nutriente é tão importante que sua deficiência pode impactar diretamente o desempenho cognitivo, tornando o consumo regular de ovos um hábito benéfico.

5. Espinafre

O espinafre se destaca pela presença de vitamina K, que participa da formação de gorduras saudáveis relacionadas à cognição. Além disso, oferece antioxidantes que combatem o envelhecimento celular.

Brócolis e rúcula também estão nessa categoria, trazendo vitamina C e betacaroteno, ambos aliados da saúde cerebral. Manter esses vegetais na dieta garante energia e proteção contra danos oxidativos.

